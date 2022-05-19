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    РБК: ЦБ чаще внепланово проверяет банки. Возможно, из-за валюты

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    1 комментарий

    Центральный банк России с середины апреля стал чаще проводить внеплановые проверки кредитных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники на рынке.

    Отмечается, что за неполный второй квартал (с 1 апреля по 17 мая) Центробанк завершил 18 тематических проверок. Для сравнения: в первом квартале 2022 года таких проверок было всего 8, а в последнем квартале 2021-го — 13.

    Со ссылкой на представителя Центрального банка издание отмечает, что на фоне санкций регулятор отказался от проведения плановых проверок. Внеплановые же могут быть связаны в том числе с соблюдением банками ограничений, связанных с валютными операциями.

    «Обычно при комплексной проверке 20–30 человек могут работать от трех месяцев и больше. Сейчас это два-три человека и неделя работы. Они просят предоставить им доступ в операционную систему, смотрят, дают заключение и уходят», — цитирует РБК источник в банке, прошедшем такую проверку.

    Как правило, речь идет о корректности выдачи наличной валюты и перевода средств в валюте.

    Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что в целом проверки ЦБ в данный момент происходят реже, чем до пандемии. Тем не менее не исключается усиление инспекционной активности Центробанка. Это, в частности, может быть связано с борьбой с выводом капитала за пределы России, а также импортозамещением иностранного ПО.

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    Комментарии (1)

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