РБК: ЦБ чаще внепланово проверяет банки. Возможно, из-за валюты

Центральный банк России с середины апреля стал чаще проводить внеплановые проверки кредитных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники на рынке.



Отмечается, что за неполный второй квартал (с 1 апреля по 17 мая) Центробанк завершил 18 тематических проверок. Для сравнения: в первом квартале 2022 года таких проверок было всего 8, а в последнем квартале 2021-го — 13.

