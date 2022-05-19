Игрок «Зенита» времен Луческу обвинил агентов в краже 15 млн евро

Французский полузащитник, бывший игрок «Зенита» Йоан Молло заявил, что агенты украли у него от 10 до 15 миллионов евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на французские СМИ.



«Все, что я сделал в своей жизни, было напрасно, все у меня отобрали. Мои агенты брали кредиты от моего имени. У них были коды доступа к моим счетам и моим чековым книжкам. Помимо своих комиссионных, они забрали мою зарплату, они забрали мою жизнь», – рассказал Молло.

