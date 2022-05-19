Игрок «Зенита» времен Луческу обвинил агентов в краже 15 млн евро

Французский полузащитник, бывший игрок «Зенита» Йоан Молло заявил, что агенты украли у него от 10 до 15 миллионов евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на французские СМИ.
«Все, что я сделал в своей жизни, было напрасно, все у меня отобрали. Мои агенты брали кредиты от моего имени. У них были коды доступа к моим счетам и моим чековым книжкам. Помимо своих комиссионных, они забрали мою зарплату, они забрали мою жизнь», – рассказал Молло.
По словам спортсмена, он стал жертвой организованной бандитской аферы двух его бывших агентов. Молло утверждает, что его убедили застраховать свою жизнь, но документы оказались поддельными.
Молло играл в России с 2015 по 2018 год. Сначала в «Крыльях Советов», затем в «Зените» – при главном тренере Мирче Луческу. За петербургскую команду Молло провел 7 матчей, забив 1 гол.
После прихода Манчини не сыграл ни одного матча за сине-бело-голубых и был переведен в «Зенит-2». На тот момент Молло попросту отказался переходить в другой клуб. Показав средний палец петербургским болельщикам, Молло был дисквалифицирован на 2 игры, получил штраф от лиги в размере 20 тысяч рублей и был наказан клубом. Контракт с французским игроком был расторгнут в августе 2017-го.