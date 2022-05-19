«Даже скидку предлагают». Почему малый бизнес в Петербурге снова предпочитает наличные

Жители Петербурга стали чаще сталкиваться с отказом магазинов, кафе и салонов красоты принимать безналичную оплату. Предыдущий бум «неработающих терминалов» наблюдался во время коронакризиса.



Фото: Александр Щербак/ТАСС Поделиться Поделиться





Сами предприниматели объясняют это желанием экономить на эквайринге, а также стремлением избавить налоговую от избыточных знаний о своем обороте и особенностью расчетов с персоналом. Крупный бизнес тоже не прочь оптимизировать издержки и возлагает надежды на платежи по QR-коду через СБП.

Как минимум треть читателей «Фонтанки» (33%) в последние месяцы стали чаще, чем обычно, сталкиваться с невозможностью оплатить товары и услуги банковской картой, показал опрос в telegram-канале.



В основном рассчитаться наличными или переводами просят в небольших магазинах, кафе и предприятиях сферы услуг. Об этом рассказали 20% респондентов. Повсеместно сталкиваются со сложностями с безналичными платежами 6%. Еще 7% сообщили, что в качестве альтернативы карте им предложили оплату по QR-коду. Впрочем, 67% опрошенных признались, что не заметили каких-либо значимых изменений. Всего в опросе приняли участие более 8 тысяч человек.



Среди пользователей «Вконтакте» на проблемы с безналичной оплатой обратили внимание 40% респондентов. Более половины из них также сказали, что столкнулись с неработающим терминалом именно на предприятиях малого бизнеса.



«Да, стало больше просьб о переводе на карту или налички. Особенно в сфере услуг (парикмахерские, маникюристы, косметологи и т.д.)», — рассказала петербурженка Алиса. Другая жительница Северной столицы отмечает, что регулярно не может заплатить картой в магазинчиках с овощами, фруктами и орехами — там при отсутствии кэша предлагают перевод на карту. «В салонах красоты часто просят нал», — добавляет она.

«Постоянно в какой нибудь «Шаверме» просят только перевод, пару раз было даже в небольших кафе», — рассказал читатель «Фонтанки» Сергей. Такая же ситуация в газетных киосках и других малых ларьках, сообщают участники опроса. Сложности возникали в кассах крепости «Орешек», фудтраках парка «Остров фортов», а иногда и в транспорте. «Злобный кондуктор пытался выставить из автобуса, со словами «Америка все отключила, а она телефон свой сует!»,- рассказала пассажирка, пытавшаяся оплатить поездку приложением карты «Мир».



Знаковые заведения и сетевые магазины и рестораны тоже не исключение. «В пышечной на Конюшенной такое было. Обидели», — пожаловался один из горожан. Читатели «Фонтанки» рассказали, что в последние месяцы не всегда могли рассчитаться картой в «Магните», «Vлаvаше», «Токио-сити», «Лукойле», «Кари», салонах «Пилки». Впрочем, часть их них в качестве альтернативы предлагает новый способ — оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).



Требование наличных в магазинах, как правило, объясняют неработающим терминалом из-за плохой связи с банком. Но если у клиента никак не находится кэша, а услуга уже оказана, поломка волшебным образом устраняется. «Терминал есть, но принимать платежи через него не хотят, говорят, что оплата возможна только по QR-коду через СБП. Но если ответить, что телефон сел и есть только пластиковая карта, то оплату через терминал примут, но «в порядке исключения», — рассказала клиент салона красоты на улице Оптиков. «В магазине одежды настойчиво просили заплатить наличной под предлогом неработающего терминала, даже скидку делали. После того, как продавцу было заявлено, что тогда не буду покупать, терминал волшебным образом заработал», — говорит другая петербурженка.



Банки, предоставляющие бизнесу услуги эквайринга, не фиксируют падения объемов безналичных платежей. Но общий тренд объясняется увеличением популярности покупок в интернете, а также стремлением самих потребителей чаще платить картами.

Доля безнала переставала расти во время коронакризиса — с марта по сентябрь 2020 года. Сейчас есть признаки замедления. Так, у Сбербанка количество онлайн-транзакций за апрель 2022 оказалось только на 10% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в первом квартале 2022 года число платежей по эквайрингу в Петербурге выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В ВТБ и «Альфа-Банке» не стали раскрывать статистику по эквайрингу. В «Тинькофф» отметили, что в сегменте малого бизнеса как по Петербургу, так и по стране в целом в первом квартале количество и объем транзакций «не уменьшились» в сравнении с 2021 годом, но данные за апрель кредитная организация не предоставила. «Никаких сбоев, способных повлиять на статистику, мы не замечали», — говорит Руслан Иванов, руководитель направления розничного бизнеса «Тинькофф Бизнес».



По данным экспертов ресурса «Чек Индекс», который анализирует обезличенные агрегированные данные с более 1,1 млн онлайн-касс в России (официальные розничные продажи, как малого бизнеса, так и сетевых магазинов), в Петербурге доля безналичных платежей в апреле составила 69%, тогда как в первом квартале составляла 70,7%. Меньше всего платят картами в секторе услуг — автосервисах, салонах красоты, отмечают эксперты. Впрочем, в первом квартале традиционно более высокая доля оплаты безналичным способом, чем во втором, подчеркивается в исследовании.



Снижение интереса небольшого бизнеса к использованию терминалов эквайринга фиксирует другой оператор — «Первый ОФД». В апреле 2022 года в Петербурге за одним ИП было закреплено в среднем 1,55 онлайн-касс (аналогично в первом квартале 2022 года), тогда как годом ранее — 1,7. Это может объясняться сокращением числа точек продаж — и самих касс. «Если изначально было две кассы, а потом — одна, это равно сокращение объема продаж для бизнеса, так как объем транзакций уменьшился, нет необходимости регулировать платежи через две кассы», — пояснили в пресс-службе «Первого ОФД».

Традиционное объяснение, почему малый бизнес отдает предпочтение наличным, — высокая комиссия за банковский эквайринг. Банк России с 18 апреля по 31 августа 2022 года установил комиссию в 1% для компаний, которые продают социально значимые товары (еда, лекарства, товары повседневного спроса, топливо) или предоставляют некоторые услуги (связь, ЖКХ, медицина, образование, культура, туризм, пассажирские перевозки). Для платежей через СБП комиссия и вовсе составляет менее 1%.



Но в нельготных сегментах ставка за эквайринг для малого бизнеса по-прежнему составляет 3–4%, говорит исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. «С учетом нормы прибыли комиссия грабительская», — говорит он. Поэтому некоторые предприниматели просят покупателей заплатить наличными. «Но если люди не хотят, сразу появляется терминал», — комментирует он.

В ресторанном бизнесе реальные технические сбои можно отнести скорее к форс-мажору, отмечает глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский. Комиссии эквайринга могут отличаться в зависимости от банков, но в целом нынешние условия приемлемы для бизнеса. Но примеры сознательного «отключения» эквайринга тоже случаются. К этому склонны те точки, которые не всегда работают «вбелую», говорит он.

В индустрии красоты пристрастием к кэшу отличаются не только одиночные салоны, но и сети, отмечает омбудсмен отраслевой Ассоциации предприятий и профессионалов в Петербурге Лялья Садыкова. «Например, одна точка или две имеет терминалы, остальные работают только с наличными», — говорит она.



Технические сбои тоже имеют место, но одна из системных причин — особенности расчета с персоналом. «Мастера получают зарплату в тот же день, и с чего-то ее выдавать надо», — отмечает она. Вторая — нежелание бизнеса информировать налоговиков об объеме своих доходов. «Это будет набирать обороты: предпринимателей беспокоит, смогут ли выдать зарплату, поскольку их пугают, что налоговая будет за каждым рублем следить», — комментирует Лялья Садыкова.

В марте наличные несли сами покупатели, которые на фоне ажиотажа снимали деньги с банкоматов. «Клиентов с кэшем было больше, чем когда либо. Если обычно на эквайринг приходится 80%, то в марте всего 27%», — говорит она. В остальное время невозможность заплатить карточкой отпугивает потребителей.

Платить по QR-коду готовы пока не все клиенты, добавляет Владимир Меньшиков. Кроме того, это невозможно для владельцев кредитных карт. В салонах красоты ими расплачивается 60% клиентов. «Себе дороже просить кэш», — говорит Лялья Садыкова. По данным «Тинькофф», пока доля СБП составляет всего 4%, хотя это в два раза больше, чем полгода назад. По данным Сбера, оборот платежей по QR-коду за год вырос в полтора раза.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

