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    Возле «Дунайской» машина сбила мотоцикл. Его пассажир в тяжелом состоянии

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    На перекрестке Дунайского проспекта и Софийской улицы около 21:20 18 мая Hyundai налетел на мотоцикл. По словам очевидца, есть пострадавшие.

    «Пострадавших с мотоцикла увезли. Двойка тяжёлая. Мотоцикл на спецстоянку», — рассказал подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    Двойка — это пассажир мотоцикла, сидящий за водителем. Судя по всему, он получил серьезные повреждения. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу.

    Обновление на 23:55:

    Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке, столкновение «Хёндэ» и мотоцикла произошло в 21:24. На месте работали врачи скорой помощи. В больницу доставлен один человек, однако степень тяжести полученных травм неизвестна. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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