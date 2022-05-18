Возле «Дунайской» машина сбила мотоцикл. Его пассажир в тяжелом состоянии

На перекрестке Дунайского проспекта и Софийской улицы около 21:20 18 мая Hyundai налетел на мотоцикл. По словам очевидца, есть пострадавшие.
«Пострадавших с мотоцикла увезли. Двойка тяжёлая. Мотоцикл на спецстоянку», — рассказал подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Двойка — это пассажир мотоцикла, сидящий за водителем. Судя по всему, он получил серьезные повреждения. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу.
Обновление на 23:55:
Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке, столкновение «Хёндэ» и мотоцикла произошло в 21:24. На месте работали врачи скорой помощи. В больницу доставлен один человек, однако степень тяжести полученных травм неизвестна. На месте работают сотрудники ГИБДД.