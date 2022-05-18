    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 5

    4 м/с, зап

    762мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    В Еврокомиссии рассказали, от чего будет зависеть судьба активов россиян

    2294
    4 комментария

    Возможность конфискации активов россиян в Европе будет зависеть от уголовного права стран, где они находятся. Об этом 18 мая заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

    «Что касается частных активов, то сейчас специальная рабочая группа Европейской комиссии координирует работу стран — членов ЕС по выявлению активов лиц, находящихся под санкциями, для их заморозки и для принятия дальнейших решений по их возможной дальнейшей конфискации», — цитирует его РБК. Домбровискис добавил, что активы Банка России сейчас заморожены.

    Домбровискис также отметил, что ЕК должна подумать о том, как использовать замороженные и арестованные российские активы для восстановления Украины. По его словам, Евросоюз в этом не одинок: США и Канада тоже работают в этом направлении.

    Ранее использовать замороженные на Западе золотовалютные активы России для восстановления Украины предложил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    SKP(тм)
    Волнуюсь, как там моя квартира в Испании? Сейчас сдана англичанам, а поздней осенью придётся как-то извращаться чтобы её занять съемщмками. АйрБнБ уже с русскими не работает, агенты ленивы и не все хороши...
    Выучиться на Айтишника чтобы работать удаленно? Быстро вряд ли получится... Всё плохо...
    Леонтий
    Притрет Валдис барские денежки,а то и правда на угнетенную нацию отдаст.Глуповато получилось,а что теперь сделаешь.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close