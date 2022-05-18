В Еврокомиссии рассказали, от чего будет зависеть судьба активов россиян

Возможность конфискации активов россиян в Европе будет зависеть от уголовного права стран, где они находятся. Об этом 18 мая заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.



«Что касается частных активов, то сейчас специальная рабочая группа Европейской комиссии координирует работу стран — членов ЕС по выявлению активов лиц, находящихся под санкциями, для их заморозки и для принятия дальнейших решений по их возможной дальнейшей конфискации», — цитирует его РБК. Домбровискис добавил, что активы Банка России сейчас заморожены.