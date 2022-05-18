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    Дочь президента США Байдена заразилась коронавирусом

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    1 комментарий

    Старшая дочь президента США Джо Байдена Эшли заразилась COVID-19. Об этом 18 мая сообщает ABC News со ссылкой на представителей Белого дома.

    О том, насколько серьезно протекает болезнь, не сообщается. Однако известно, что Эшли Байден пришлось отказаться от поездки в Латинскую Америку. Женщина должна была сопровождать во время визита первую леди США Джилл Байден.

    Отмечается, что президент Джо Байден и его супруга не считаются «близкими контактами» с заболевшей дочерью.

    Добавим, что это не первый человек в окружении Байдена, сдавший положительный тест на COVID-19. Так, в начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен вынужден был работать из дома из-за заражения коронавирусом.

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    Комментарии (1)

    Pilat
    Ну что, не зашла пфайзеровская жижа....
    А говорили вам америкосам, колите спутник.
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