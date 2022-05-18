Дочь президента США Байдена заразилась коронавирусом

Старшая дочь президента США Джо Байдена Эшли заразилась COVID-19. Об этом 18 мая сообщает ABC News со ссылкой на представителей Белого дома.
О том, насколько серьезно протекает болезнь, не сообщается. Однако известно, что Эшли Байден пришлось отказаться от поездки в Латинскую Америку. Женщина должна была сопровождать во время визита первую леди США Джилл Байден.
Отмечается, что президент Джо Байден и его супруга не считаются «близкими контактами» с заболевшей дочерью.
Добавим, что это не первый человек в окружении Байдена, сдавший положительный тест на COVID-19. Так, в начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен вынужден был работать из дома из-за заражения коронавирусом.