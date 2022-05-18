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    Мантуров: Легализация криптовалюты в России — вопрос времени

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    1 комментарий

    Легализация криптовалюты как платежного средства на территории России — лишь вопрос времени. Об этом 18 мая заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

    «Вопрос, когда это произойдёт, как это произойдёт, как это будет регулироваться», — заявил министр (цитата по РИА Новости), отвечая на соответствующий вопрос.

    Мантуров отметил, что чиновники понимают: криптовалюта — тенденция времени. Однако ее легализация как платежного средства должна быть осуществлена корректно и по правилам, сформулированным регулятором — Центральным банком и правительством.

    Отметим, что в данный момент позиция ЦБ по поводу использования криптовалюты в России достаточно жесткая и однозначная. В Центральном банке неоднократно заявляли о беспокойстве в связи с волатильностью криптовалют, а также потенциальной угрозой правам потребителей.

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    Комментарии (1)

    Алекс81
    Если революции не избежать- ее нужно возглавить
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