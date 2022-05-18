Мантуров: Легализация криптовалюты в России — вопрос времени

Легализация криптовалюты как платежного средства на территории России — лишь вопрос времени. Об этом 18 мая заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».



«Вопрос, когда это произойдёт, как это произойдёт, как это будет регулироваться», — заявил министр (цитата по РИА Новости), отвечая на соответствующий вопрос.

