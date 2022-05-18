Мантуров: Легализация криптовалюты в России — вопрос времени

Легализация криптовалюты как платежного средства на территории России — лишь вопрос времени. Об этом 18 мая заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».
«Вопрос, когда это произойдёт, как это произойдёт, как это будет регулироваться», — заявил министр (цитата по РИА Новости), отвечая на соответствующий вопрос.
Мантуров отметил, что чиновники понимают: криптовалюта — тенденция времени. Однако ее легализация как платежного средства должна быть осуществлена корректно и по правилам, сформулированным регулятором — Центральным банком и правительством.
Отметим, что в данный момент позиция ЦБ по поводу использования криптовалюты в России достаточно жесткая и однозначная. В Центральном банке неоднократно заявляли о беспокойстве в связи с волатильностью криптовалют, а также потенциальной угрозой правам потребителей.