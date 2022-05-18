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    Лавров: Россия готова и дальше активно участвовать в работе ВОЗ

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    2 комментария

    Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Об этом 18 мая рассказали в пресс-службе дипведомства.

    В ходе беседы Лавров заверил Гебрейесуса, что РФ готова и дальше активно участвовать в работе ВОЗ.

    «Подтверждена поддержка Россией центральной роли ВОЗ, наша готовность и дальше активно участвовать в деятельности Организации, вносить важный вклад в решение задач глобального здравоохранения, в том числе в контексте происходящей сейчас донастройки международной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере охраны здоровья», – сообщили в министерстве.

    Кроме того, глава МИД РФ рассказал о предпринимаемых Россией действиях в рамках спецоперации на Украине «для облегчения страданий мирных граждан».

    Накануне, 17 мая, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что МИД РФ направил в нижнюю палату парламента список соглашений России с международными организациями для изучения вопроса их денонсации.

    «Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами», – говорил Толстой (цитата по «Интерфаксу»).

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    Комментарии (2)

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    Толстый как обычно впрсак.
    Никто депутанов не ставит в известность о планах начальства и уж тем более не интересуется их мнением куда вступать, откуда отступать.
    Странно, что лаврова опустили до уровня земского педиатора, видимо обиделся царь за скандал с израилем, что ему пришлось за мид извиняться.
    Дежурный по объединению
    Ура! Шестая волна на подходе!
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