Лавров: Россия готова и дальше активно участвовать в работе ВОЗ

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Об этом 18 мая рассказали в пресс-службе дипведомства.
В ходе беседы Лавров заверил Гебрейесуса, что РФ готова и дальше активно участвовать в работе ВОЗ.
«Подтверждена поддержка Россией центральной роли ВОЗ, наша готовность и дальше активно участвовать в деятельности Организации, вносить важный вклад в решение задач глобального здравоохранения, в том числе в контексте происходящей сейчас донастройки международной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере охраны здоровья», – сообщили в министерстве.
Кроме того, глава МИД РФ рассказал о предпринимаемых Россией действиях в рамках спецоперации на Украине «для облегчения страданий мирных граждан».
Накануне, 17 мая, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что МИД РФ направил в нижнюю палату парламента список соглашений России с международными организациями для изучения вопроса их денонсации.
«Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами», – говорил Толстой (цитата по «Интерфаксу»).