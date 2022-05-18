«Даже Черчилль прибалдел». Какой урок истории уготовил школьникам и студентам Мединский

Необщительный Карл XII, методички Пентагона и петровское завещание французского шпиона. Такими образами жонглировал на марафоне «Знание» главный — хотя и не коронованный — историк страны.

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Бывший министр культуры, помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский 18 мая рассказал школьникам и студентам в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» «как просто запоминать и понимать историю». Так звучала тема выступления, набросанного широкими мазками. «Фонтанка» запомнила шесть ярких образов, но не уверена, что правильно поняла.



Правление без абстракций



Мединский начал с того, как важно для правителя учитывать интересы простых людей. «Любимая всеми историками — и либералами, и консерваторами — государыня Екатерина II говорила: «Править несложно, нужно лишь делать то, что хотят твои подданные, и тогда все будет хорошо». Задача истинного лидера — выстраивать свою политику так, чтобы она совпадала с национальными интересами. Не с какими-то абстракциями, придуманными политологами, не со сформулированными этими же политологами в телевизоре благомудростями или благоглупостями в соцсетях, а истинными стремлениями простых людей», — объяснил он.



Стремления эти, по мнению историка, очень просты: мирная, счастливая, свободная жизнь, где у каждого есть право общаться на своем языке, и так далее. «Это то, что называется всегда традиционные ценности, как бы ни иронизировали по поводу этих понятий», — добавил он.

Гуманитарная помощь, Карл

Первая историческая аналогия, которую провел спикер, относилась ко времени Северной войны. По словам Мединского, Петр I на протяжении 20 лет пытался заключить со своим оппонентом мир, а накануне Полтавской битвы даже направил Карлу XII, по его просьбе, «гуманитарную помощь»: медикаменты, снаряжение, фураж. Но «Карл не хотел мира и переговоров, он хотел воевать».



На примере Речи Посполитой Мединский объяснил важность взвешенной политики для многонационального и многоконфессионального государства: «Мы видим с вами, что Киев, вопреки интересам своего народа, фактически рвал все исторически сложившиеся связи и дружбу с Россией. Делал то же самое, что делала раньше Польша, не желая учитывать интересы русскоязычного населения. Так же, как король Карл XII, Киев маниакально хочет воевать, вопреки здравому смыслу, вопреки интересам простых граждан Украины». Карл XII не общался с женщинами. Вообще. С мужчинами тоже



При этом, противопоставляя главу могущественного Шведского государства Киеву, зампред Наблюдательного совета Российского общества «Знание» отметил несколько качеств хорошего военачальника.

«Карл XII хотя бы был профессиональным военным. В этом было его призвание. Практически, как военный, не имел недостатков. Карл XII не пил, не курил, не играл в азартные игры, не общался с женщинами. Вообще. Ничего не подумайте, он с мужчинами тоже не общался. Его интересовала только война», — объяснил Мединский.



«Обязательно должен быть убитый велосипедист»

Во все времена Россия сталкивалась с агрессивным мифотворчеством со стороны Запада, считает Мединский — «начиная с фейкового завещания Петра Великого, написанного, кстати, французским шпионом», заканчивая «баснями Геббельса о миллионах поголовно изнасилованных немок в возрасте от 7 до 70 лет».

В связи с этим он вспомнил, как в свое время писал дипломную работу, посвященную Public relations в государственных учреждениях США, для которых набрал огромное количество американских книг и методичек.



«Все, что делали укропропагандисты в Буче — прямо по главам учебника, который я в начале 90-х изучал в департаменте PR Госдепа и Пентагона. Прямо по инструкции: найдите правильное слово, которое легко произносится англоязычными людьми и имеет прямые ассоциации, — отметил советник российского президента. — Putin is a butcher, как сказал товарищ Байден буквально случайно за несколько дней до этого. <...> Заставьте нормального американца произнести Гостомель или Ирпень, у него же язык сломается».

По его словам, также в методичках содержались подробные правила фотографирования и расположения на них людей: «Обязательно должен быть убитый велосипедист. Велосипедист — это страшно, он беззащитный. И посмотрите, там сразу были велосипедисты, убитые «русскими орками», зачем-то брошенные на дорогу при отступлении». Польша отгрызет у Украины западные земли

Экс-глава Минкульта возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной, которые в настоящий момент, по признанию сторон, фактически прекращены. Он отметил, что в ходе обсуждения представители украинской делегации не скрывали, что у них «несколько центров принятия решений». Один из них, по словам Мединского, — «их западные друзья».

