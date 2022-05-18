Ростовский полицейский попался коллегам за вымогательство миллионов у семьи подозреваемого

Полицейский из Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела — по данным следствия, он пытался получить кругленькую сумму от родственницы подозреваемого. О подробностях 18 мая сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.



«УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону, причастного к получению взятки в особо крупном размере», — цитирует сообщение РИА Новости.

