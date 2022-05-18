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    Ростовский полицейский попался коллегам за вымогательство миллионов у семьи подозреваемого

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    2 комментария

    Полицейский из Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела — по данным следствия, он пытался получить кругленькую сумму от родственницы подозреваемого. О подробностях 18 мая сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

    «УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону, причастного к получению взятки в особо крупном размере», — цитирует сообщение РИА Новости.

    Якобы мужчина через адвоката требовал у родственницы подозреваемого три миллиона рублей, чтобы его дело переквалифицировали на менее тяжкое. Примечательно, что касалось оно вымогательства.

    И адвоката, и следователя задержали после передачи денег. Теперь первого подозревают в посредничестве во взяточничестве, а второй стал фигурантом дела о получении взятки.

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    Комментарии (2)

    angel of death
    браво! молодцы! побольше оборотней в погонах надо отправить туда, где им самое место...
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