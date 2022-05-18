На международный культурный форум пригласят коллег из дружественных стран

На международный культурный форум, который состоится осенью в Петербурге, минкульт пригласит как представителей СНГ, так и коллег из всех дружественных стран. Об этом 18 мая сообщила ТАСС статс-секретарь — заместитель министра Алла Манилова.



По ее словам, это будет «половина мира». О каких конкретно странах идет речь, не указано. Минкульт планирует пригласить «специалистов, ведущих деятелей культуры и, конечно, руководителей профильных министерств», рассказала Манилова.

