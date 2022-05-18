На международный культурный форум пригласят коллег из дружественных стран

На международный культурный форум, который состоится осенью в Петербурге, минкульт пригласит как представителей СНГ, так и коллег из всех дружественных стран. Об этом 18 мая сообщила ТАСС статс-секретарь — заместитель министра Алла Манилова.
По ее словам, это будет «половина мира». О каких конкретно странах идет речь, не указано. Минкульт планирует пригласить «специалистов, ведущих деятелей культуры и, конечно, руководителей профильных министерств», рассказала Манилова.
Санкт-Петербургский международный культурный форум не проводился последние два года из-за пандемии. В 2022 году его планируют провести с 10 по 12 ноября.
Форум организуют правительство России, министерство культуры и правительство Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира — руководители учреждений культуры и общественных организаций, режиссеры, представители власти и бизнеса, академического сообщества.