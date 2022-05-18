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    В Петербурге решили, кто должен оповещать население об опасности

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    Правительство Петербурга подготовило проект губернаторского постановления об органе, уполномоченном сообщать горожанам о возникающих опасностях. Документ опубликован 18 мая.

    Согласно проекту, таким органом должен стать Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу. Он управляет территориальной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также уполномочен на передачу сигналов оповещения и экстренной информации о возникающих опасностях.

    Напомним, год назад МЧС сообщило, что намерено оповещать население России о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях единым сигналом «Внимание всем!». «Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно — гражданам попросту невозможно будет их запомнить», — пояснила тогда пресс-служба.

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