В Петербурге решили, кто должен оповещать население об опасности

Правительство Петербурга подготовило проект губернаторского постановления об органе, уполномоченном сообщать горожанам о возникающих опасностях. Документ опубликован 18 мая.
Согласно проекту, таким органом должен стать Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу. Он управляет территориальной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также уполномочен на передачу сигналов оповещения и экстренной информации о возникающих опасностях.
Напомним, год назад МЧС сообщило, что намерено оповещать население России о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях единым сигналом «Внимание всем!». «Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно — гражданам попросту невозможно будет их запомнить», — пояснила тогда пресс-служба.