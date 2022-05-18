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    Роднянский снимет свой «Карточный домик» про «кремлевскую рать»

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    Продюсер Александр Роднянский снимет сериал по книге Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать». Об этом 18 мая сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Variety.

    По словам продюсера, сериал будет похож на «Карточный домик» — популярный американский веб-сериал в жанре политического триллера. Сериал Роднянского расскажет о российском президенте, его ближнем окружении и проследит за тем, как менялась с годами политика Владимира Путина.

    Книга писателя, журналиста и бывшего главреда телеканала «Дождь»* (признан иноагентом) Михаила Зыгаря рассказывает о политической жизни в России во времена правления Путина с 2000 по 2015 годы. В основу книги легли документы, открытые источники и десятки уникальных личных интервью. Произведение стало дважды лауреатом Книжной премии Рунета в категориях «Бестселлер» и «Лучшая цифровая книга» в 2016 году.

    Когда выйдет сериал, пока неизвестно.

    *Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом в 2021 году

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