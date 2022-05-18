Хуснуллин: Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова к поставкам на Украину

Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и на Украину — если за нее будут платить. Об этом 18 мая заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



«Энергоэлектричество — это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому, если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будем работать, не будет принимать — (АЭС) будет работать на Россию», — отметил он (цитата по РИА Новости).

