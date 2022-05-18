Хуснуллин: Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова к поставкам на Украину

Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и на Украину — если за нее будут платить. Об этом 18 мая заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Энергоэлектричество — это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому, если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будем работать, не будет принимать — (АЭС) будет работать на Россию», — отметил он (цитата по РИА Новости).
По словам Хуснуллина, проблем с продажей электроэнергии не будет, потому что атомная энергия — дешевая и конкурентоспособная.
О том, что российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС, в Минобороны РФ заявили 28 февраля. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков отмечал, что персонал продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме.