Суд в Петербурге отправил в колонию директора черноморского санатория СПбГУ, признанного виновным в мошенничестве

Куйбышевский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Ковальского — руководителя базы «Горизонт» СПбГУ в Туапсинском районе Краснодарского края. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города 18 мая, с мая по декабрь 2014 года Ковальский договорился с группой лиц о хищении средств у университета. Схема состояла в том, чтобы заниматься приёмкой фактически невыполненных работ по капитальному ремонту крыш зданий, расположенных на оздоровительной базе.

«Подписание соответствующих актов должностными лицами СПбГУ послужило основанием для перечисления денежных средств на расчетный счет организации-подрядчика на общую сумму более 25 105 024,59 рублей, из которых сумма невыполненных работ составила 16 984 682, 67 рублей», — добавили в пресс-службе. На этом правонарушения Ковальского не заканчиваются. С октября 2016 по март 2017-го он убедил знакомого зарегистрироваться в налоговом органе в качестве ИП, а затем получил его печать и возможность управления банковскими счетами. Впоследствии от имени фирмы он заключил договор с университетом на поставку товаров для «Горизонта», часть из которых — на общую сумму 68 тыс. рублей — фактически не поставлялась.