В России впервые возбудили дело о повторной дискредитации армии. Фигурант недавно вышел из колонии

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. Его подозревают в публичной дискредитации армии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба регионального УМВД.



В марте 2022 года тот же 53-летний мужчина уже был оштрафован на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, но только по административной статье. «Однако в период с 1 апреля по 6 мая 2022 года подозреваемый в своем аккаунте в социальной сети разместил более 10 информационных постов, содержащих информацию дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации, что образует состав уголовно-наказуемого деяния», — рассказали в УМВД.