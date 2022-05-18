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    В России впервые возбудили дело о повторной дискредитации армии. Фигурант недавно вышел из колонии

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    5 комментариев

    В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. Его подозревают в публичной дискредитации армии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба регионального УМВД.

    В марте 2022 года тот же 53-летний мужчина уже был оштрафован на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, но только по административной статье. «Однако в период с 1 апреля по 6 мая 2022 года подозреваемый в своем аккаунте в социальной сети разместил более 10 информационных постов, содержащих информацию дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации, что образует состав уголовно-наказуемого деяния», — рассказали в УМВД.

    По данным издания Amur.life, речь идет о местном блогере Владиславе Никитенко. По ч. 1 ст. 280.3 УК ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он отбывает 15 суток административного ареста по статье о пропаганде либо демонстрации запрещенной символики.

    В декабре 2021 года Никитенко освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание по статьям о клевете в отношении судьи, неуважении к суду, воспрепятствовании осуществлению правосудия и применении насилия в отношении представителя власти. Amur.life пишет, что блогер пробыл в колонии около шести лет.

    Отметим, что ранее об уголовных делах из-за повторной дискредитации армии не сообщалось.

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    Комментарии (5)

    DanCitizen
    Отважный мужик!
    274175148
    какой тупенький
    KGB has yo
    говорить правду во времена тотальной лжи - экстремизм
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