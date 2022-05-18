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    Российская фигуристка Забияко будет выступать за Канаду

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    Бывшая фигуристка сборной России Наталья Забияко решила возобновить карьеру и сменить спортивное гражданство. Как сообщает 18 мая РИА Новости, 27-летняя спортсменка будет выступать за Канаду.

    Ее новым партнером станет канадец Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

    Забияко родилась в 1994 году в Таллине и до 2014 года представляла на соревнованиях Эстонию. Потом она получила приглашение перейти в сборную России. В паре с Александром Энбертом Наталья выиграла серебро Олимпиады-2018 в командном турнире, бронзу чемпионата мира-2019, бронзу чемпионата Европы-2018.

    В 2020 году пара завершила карьеру из-за проблем партнера со здоровьем.

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