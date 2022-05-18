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    «Учитываем специфику текущего момента». Памфилова заявила, что подготовка к сентябрьским выборам идет в обычном режиме

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    8 комментариев

    Центризбирком ведет подготовку к запланированным на сентябрь 2022 года выборам в обычном режиме, но с учетом «специфики текущего момента». Об этом 18 мая заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «Мы работаем в обычном режиме — готовимся к сентябрьскому единому дню голосования в соответствии с действующим законодательством. При этом, естественно, учитываем специфику текущего момента», — сказала она ТАСС.

    Ранее глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил на год перенести сентябрьские выборы в связи с проведением спецоперации на Украине. «Мы должны быть все как один. А что будет на выборах? А на выборах мы должны бороться друг с другом. Мы сегодня в этом зале все поддерживаем президента, мы все поддерживаем специальную военную операцию, а на выборах мы должны говорить о наших противоречиях, о том, что мы не согласны», — утверждал он на пленарном заседании. В Кремле на вопрос о возможном переносе выборов отвечали, что «никаких решений на сей счет не принималось».

    В среду секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что правящая партия с идеей переноса выборов «категорически не согласна». «Единая Россия» к выборам готова. И они должны состояться», — написал он в своем телеграм-канале.

    В сентябре 2022 года, в единый день голосования, в России должны состояться выборы 15 глав субъектов Федерации и депутатов шести законодательных органов регионов страны. Кроме того, в Москве пройдут муниципальные выборы.

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    Комментарии (8)

    pavas
    Какую специфику текущего момента она учитывает? Что уже пукнуть нельзя против Путина и правительства?
    Выборы по-памфиловски, в "обычном режиме", - это как-то не очень обнадеживает.
    виктор эммануил
    Сама проснулась или разбудили.
    alexadmin
    А теперь-то что выбирать будут?
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