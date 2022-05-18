«Учитываем специфику текущего момента». Памфилова заявила, что подготовка к сентябрьским выборам идет в обычном режиме

Центризбирком ведет подготовку к запланированным на сентябрь 2022 года выборам в обычном режиме, но с учетом «специфики текущего момента». Об этом 18 мая заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Мы работаем в обычном режиме — готовимся к сентябрьскому единому дню голосования в соответствии с действующим законодательством. При этом, естественно, учитываем специфику текущего момента», — сказала она ТАСС.



Ранее глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил на год перенести сентябрьские выборы в связи с проведением спецоперации на Украине. «Мы должны быть все как один. А что будет на выборах? А на выборах мы должны бороться друг с другом. Мы сегодня в этом зале все поддерживаем президента, мы все поддерживаем специальную военную операцию, а на выборах мы должны говорить о наших противоречиях, о том, что мы не согласны», — утверждал он на пленарном заседании. В Кремле на вопрос о возможном переносе выборов отвечали, что «никаких решений на сей счет не принималось».

