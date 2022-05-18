    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    6 м/с, с-з

    763мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Петербурженка заплатит 1,5 млн рублей трехлетке, которого сбила. Свобода женщины будет временно ограничена

    1411
    обсудить

    Красносельский районный суд удовлетворил иск в интересах трехлетнего Тимофея к Юлии Борисовой о компенсации морального вреда. В ноябре 2020 года она сбила мальчика, не справившись с управлением и выехав на тротуар. Об этом 18 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Тем утром Борисова ехала по Петергофскому шоссе на автомобиле «Ниссан Альмера». На перекрестке с улицей Пограничника Гарькавого она избрала скорость 50–55 км/ч, не выдержала боковой интервал и выехала на тротуар, где наехала на женщину с коляской, внутри которой находился Тимофей. Его здоровью был нанесен тяжкий вред.

    Судом было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. В феврале 2022 года в суд поступил иск о компенсации морального вреда в размере 1 500 000 рублей. Борисова иск признала. Сегодня суд требования удовлетворил.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close