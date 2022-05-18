Петербурженка заплатит 1,5 млн рублей трехлетке, которого сбила. Свобода женщины будет временно ограничена

Красносельский районный суд удовлетворил иск в интересах трехлетнего Тимофея к Юлии Борисовой о компенсации морального вреда. В ноябре 2020 года она сбила мальчика, не справившись с управлением и выехав на тротуар. Об этом 18 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Тем утром Борисова ехала по Петергофскому шоссе на автомобиле «Ниссан Альмера». На перекрестке с улицей Пограничника Гарькавого она избрала скорость 50–55 км/ч, не выдержала боковой интервал и выехала на тротуар, где наехала на женщину с коляской, внутри которой находился Тимофей. Его здоровью был нанесен тяжкий вред.

