Петербурженка заплатит 1,5 млн рублей трехлетке, которого сбила. Свобода женщины будет временно ограничена

Красносельский районный суд удовлетворил иск в интересах трехлетнего Тимофея к Юлии Борисовой о компенсации морального вреда. В ноябре 2020 года она сбила мальчика, не справившись с управлением и выехав на тротуар. Об этом 18 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Тем утром Борисова ехала по Петергофскому шоссе на автомобиле «Ниссан Альмера». На перекрестке с улицей Пограничника Гарькавого она избрала скорость 50–55 км/ч, не выдержала боковой интервал и выехала на тротуар, где наехала на женщину с коляской, внутри которой находился Тимофей. Его здоровью был нанесен тяжкий вред.
Судом было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. В феврале 2022 года в суд поступил иск о компенсации морального вреда в размере 1 500 000 рублей. Борисова иск признала. Сегодня суд требования удовлетворил.