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    Эрмитаж не нашел подрядчика на достройку фондохранилища

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    1 комментарий

    Эрмитаж не получил ни одной заявки на аукцион за подряд на этап строительства фондохранилища музея за 2 млрд рублей. Протокол подведения итогов 18 мая был опубликован на сайте госзакупок.

    «В день окончания срока подачи заявок оператором электронной площадки заказчику не было направлено ни одной заявки», — говорится в протоколе.

    Согласно документам закупки, подрядчику предстояло выполнить строительно-монтажные работы третьей очереди пятого этапа возведения комплекса здания производственной базы и непосредственно фондохранилища на Школьной улице. Максимальная цена составляла 1,96 млрд рублей.

    Полтора года назад Эрмитаж заключил контракт на достройку фондохранилища с компанией «ССУ-5» на 917,4 млн рублей. По данным госзакупок, в настоящее время исполнение контракта еще не завершено.

    Вопрос со строительством фондохранилища на «Старой Деревне» успел отметить десятилетний юбилей и превратиться в долгострой. История вылилась в громкое уголовное дело.

    По версии обвинения, в 2015 году теперь уже экс-чиновник Министерства культуры Борис Мазо и замглавы Минкульта Григорий Пирумов создали преступное сообщество для хищения средств, выделенных на строительство фондохранилища Эрмитажа в Санкт-Петербурге. На объект Эрмитаж выделил почти миллиард, возвести объект должна была компания «Мехстройтранс». В период 2015–2016 годов участники преступного сообщества использовали 800 млн рублей, похищенных у Эрмитажа, в финансовых операциях для вывода их в легальный оборот и обналичивания, уточнили в Генпрокуратуре.

    Дело Пирумова и других обвиняемых слушается в Красногорском суде Подмосковья. Защита просит вернуть материалы прокуратуре из-за ошибок в обвинительном заключении. Состава преступления в действиях фигурантов нет, уверены адвокаты.

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    Комментарии (1)

    265927066
    С "ССУ-5" разругались.......и больше дураков на подряд не нашлось.......
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