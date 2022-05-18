Эрмитаж не нашел подрядчика на достройку фондохранилища

Эрмитаж не получил ни одной заявки на аукцион за подряд на этап строительства фондохранилища музея за 2 млрд рублей. Протокол подведения итогов 18 мая был опубликован на сайте госзакупок.

«В день окончания срока подачи заявок оператором электронной площадки заказчику не было направлено ни одной заявки», — говорится в протоколе.