Эрмитаж не нашел подрядчика на достройку фондохранилища

Эрмитаж не получил ни одной заявки на аукцион за подряд на этап строительства фондохранилища музея за 2 млрд рублей. Протокол подведения итогов 18 мая был опубликован на сайте госзакупок.
«В день окончания срока подачи заявок оператором электронной площадки заказчику не было направлено ни одной заявки», — говорится в протоколе.
Согласно документам закупки, подрядчику предстояло выполнить строительно-монтажные работы третьей очереди пятого этапа возведения комплекса здания производственной базы и непосредственно фондохранилища на Школьной улице. Максимальная цена составляла 1,96 млрд рублей.
Полтора года назад Эрмитаж заключил контракт на достройку фондохранилища с компанией «ССУ-5» на 917,4 млн рублей. По данным госзакупок, в настоящее время исполнение контракта еще не завершено.
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