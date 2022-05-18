Бывший «начальник» иркутского леса отправлен в колонию за вырубку в заказнике

В Иркутской области вынесен приговор экс-министру лесного комплекса Сергею Шеверде, его бывшему заместителю Алексею Туги и еще двум обвиняемым по делу о незаконной рубке и пособничестве. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба регионального СК.
Министр лесного комплекса Иркутской области был задержан в июне 2019 года сотрудниками ФСБ в столичном аэропорту Шереметьево. Следствие и суд установили, что в 2018 году Шеверда, зная об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника «Туколонь», принял меры для продолжения нарушения режима. В результате деревья вырубили незаконно на площади 120 га. Ущерб лесному фонду составил порядка 481 млн рублей.
По уголовному делу были допрошены более 100 свидетелей и специалистов, проведено 15 судебных экспертиз. Объем уголовного дела — 84 тома.
В среду приговором Кировского районного суда Иркутска подсудимые признаны виновными. С учетом мнения прокурора Сергею Шеверде и Геннадию Рыкову назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.