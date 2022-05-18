    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    6 м/с, с-з

    763мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Бывший «начальник» иркутского леса отправлен в колонию за вырубку в заказнике

    918
    обсудить

    В Иркутской области вынесен приговор экс-министру лесного комплекса Сергею Шеверде, его бывшему заместителю Алексею Туги и еще двум обвиняемым по делу о незаконной рубке и пособничестве. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба регионального СК.

    Министр лесного комплекса Иркутской области был задержан в июне 2019 года сотрудниками ФСБ в столичном аэропорту Шереметьево. Следствие и суд установили, что в 2018 году Шеверда, зная об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника «Туколонь», принял меры для продолжения нарушения режима. В результате деревья вырубили незаконно на площади 120 га. Ущерб лесному фонду составил порядка 481 млн рублей.

    По уголовному делу были допрошены более 100 свидетелей и специалистов, проведено 15 судебных экспертиз. Объем уголовного дела — 84 тома.

    В среду приговором Кировского районного суда Иркутска подсудимые признаны виновными. С учетом мнения прокурора Сергею Шеверде и Геннадию Рыкову назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close