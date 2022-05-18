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    Разведчик-снайпер из Ленобласти погиб на Украине

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    Подпорожский район Ленинградской области прощается ещё с одним военнослужащим, погибшим на Украине. Соболезнования 18 мая принёс губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Уроженец посёлка Важины Подпорожского района ― Илья Сергеевич Филатов был храбрым, мужественным человеком. Его уважали и ценили земляки-подпорожцы, искренне любили друзья и родные. Мы всегда будем помнить его подвиг, то, что он сделал для нашей Родины», - говорится в сообщении правительства Ленобласти.

    Филатову был 31 год, он служил разведчиком-снайпером, срочную службу проходил в части ВДВ в Пскове, пишет 47news.

    В администрации Важинского городского поселения уточнили, что Илья погиб 7 мая. В Подпорожье он работал командиром отделения государственной противопожарной службы района, растил сына.

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