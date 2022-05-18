На август мест нет. Отельеры Крыма ждут на лето бешеного притока туристов

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Грядущий сезон отпусков обещает обернуться золотым дном для российских курортов: Европа схлопнулась, а доступные курорты стали очень дорогими. И если проблем добраться до Краснодарского края нет, то упорство, с которым отдыхающие рвутся в оставшийся без авиасообщения Крым, просто восхищает — по словам отельеров, на «бархатный» сезон номера в отелях раскупили уже практически подчистую.



Билеты нужно брать уже сейчас

На этой неделе федеральные СМИ рассказали об опасениях туроператоров насчет провала курортного сезона в Крыму — в первую очередь, из-за остановки авиасообщения с Севастополем. «Фонтанка» проверила — действительно, некоторые петербургские турфимы мало того, что негативно отзываются в разговорах с клиентами о перспективах поездок в Крым, так еще и настоятельно советуют рассмотреть вместо него пока еще доступную «заграницу».



«Вы с ума сошли! Какой Крым, вы что новостей не читаете!, — ужаснулась менеджер петербургской турфимы, когда корреспондент под видом клиента попросил ее подобрать «что-то приличное». — Если выбирать цивилизованный отдых, лучше уж в Турцию езжайте — там будет не намного дороже».



Однако преимущество Крыма перед Турцией — в простоте «дикого» отдыха. Даже в старые добрые времена любого приезжего осаждали с предложениями по съему комнаты, угла или просто койки буквально в каждой хибаре каждого курортного поселка. Сейчас времена немного, но изменились — Крым готов предлагать не только непритязательный «студенческий» уровень сервиса, но и вполне респектабельный. С почти настоящими двух-трехзвездными гостиницами и вполне приличными гостевыми домами. Есть там и предложения, претендующие на конкуренцию уже не то, что с турецкими, а даже самыми фешенебельными европейскими курортами. Впрочем, рассчитаны они на весьма узкий круг любителей и кошельков.



«Фонтанка» решила пообщаться не со столичными туроператорами, а с самими владельцами и администраторами гостиниц в Крыму. Как это ни странно, в голосах некоторых из них вполне четко слышен оптимизм, подкрепленный, к тому же, почти полной загрузкой, как минимум на самый горячий сезон — август. Это вполне позволяет рассчитывать на безубыточность сезона-2022. Однако есть и скепсис — у тех, кто уже столкнулся с отменами бронирований на «несезонный» май.

Семейные отельеры: «Сезон был слабенький»

Владельцы небольших отелей на полуострове сравнивают нынешнюю ситуацию с сезонами 2014 и 2015 годов: тогда многие путешественники решили повременить с отдыхом на полуострове, и владельцы семейных бизнесов с трудом сводили концы с концами. В этом сезоне брешь в потоке туристов на полуостров пробило отсутствие авиасообщения.



— Май у нас был слабенький из-за того, что самолеты не летают. Пока еще никто ничего не потерял, но мы настраиваемся, что сезон будет слабее. Сейчас, в мае, это сложно оценить, — говорит Ксения, владелица семейного гостевого дома «Абажур» в Коктебеле.

Цены на номерной фонд в «Абажуре» остались, по словам владелицы, прошлогодними: двухместный номер с двуспальной кроватью она сдает по 8,5 тысяч рублей в сутки, вне зависимости от месяца заезда. Четырехместный обойдется в 12,6 тысяч.



— Цены поднялись на продукты, но на жилье мы не стали поднимать, — говорит отельер. Об изменении спроса на жилье говорит и местный блогер Евгения Хан, которая более двух лет ведет площадку для самостоятельного поиска жилья в Крыму.



— В Крым в мае приехало значительно меньше гостей, в первую очередь из-за за закрытия авиасообщения. На июнь обращений и броней значительно меньше, если сравнивть с прошлым годом. Многие бронировали жилье в январе- феврале и сейчас отменяют их в связи с тем, что рейсы на самолёты отменены. Мы надеемся, что сезон будет, и тех, кто путешествует на своем авто, в этом году будет немало. Но в общем цифры на этот год, конечно же, будут значительно ниже. Если не ошибаюсь, в прошлом году почти 9 млн отдохнули в Крыму за весь год, — рассказала «Фонтанке» Евгения.

У гегемонов на август — аншлаг



— Как видите, у нас все в порядке, полуостров работает в прежнем режиме, я думаю, что так и будет все лето. Единственное, что самолеты не летают, но те, кто путешествовали на автомобиле, могут приехать спокойно, — говорит Полина, представитель гостевого дома «Легенда» в Алуште на 29 номеров. Гости из Украины в бронировании номеров пока замечены не были, хотя машин с украинскими номерами на полуострове стало значительно больше, говорит Полина.



Стандартный номер в «Легенде» в июле обойдется в 7,5 тысяч рублей. Весь июнь и с 26 августа — существенно дешевле: 5,5 тысячи рублей. На август — аншлаг.



— На начало августа почти нет номеров свободных — там у нас группа приезжает постоянных гостей, которые ездят к нам годами — без проблем едут и сейчас, — говорит Полина.

Отказались местные власти и от идеи введения «курортного сбора», который, несмотря на наличие закона, так ни разу и не вводили. Последней возможной датой намечали 1 мая 2022 года, но в итоге передумали, решив, что этот сбор туристов будет только раздражать. Прямо сейчас на начало июля в трехзвездочном отеле «Левант» в Ялте на первой береговой линии остались не занятыми два стандартных номера площадью 20 метров и шесть классических по 25 метров. Есть еще люксы на 50 квадратов. «Классика» на 8 ночей с завтраками обойдется в 119,2 тысячи рублей. «Люкс» на тот же срок — в 174 тысячи.

В стоимость проживания входят ставшие уже традиционными блага цивилизации: интернет в номере, пляжные полотенца и лежак на берегу. К слову, аренда шезлонга на городском пляже обойдется в 500 рублей в день с человека.

За дополнительные 900 рублей в сутки с человека можно добавить обед или ужин.



— Стало сложнее добираться тем, кто издалека, — рейсы отменили, а на поезде им ехать неудобно, из-за того, что нет билетов на определенные даты. Те, кто бронировался с прошлого года, немного двигают даты, подстраиваясь под поезд. Так что у нас туристов нормально, — говорит Юлия.

Пиком сезона в Крыму отельеры называют август. В трехзвездочном отеле «Империя» в Евпатории, говорит сотрудник центра бронирования Никита, почти все номера, в том числе и на август, были раскуплены во время акции «раннее бронирование», которая закончилась 25 апреля.



— На выбранные вами даты (с 13 по 21 августа — прим. ред.) осталось всего три номера. Вероятно, к концу недели их уже не будет. Да, действительно, некоторые проблемы с номерами есть — в какие-то дни вообще нет свободных, в какие-то их много. Так происходит потому, что люди планировали лететь самолетом, и теперь вынуждены сдвигать даты, — отмечает сотрудник отеля.

Двухместный номер-стандарт на 8 ночей в августе обойдется в 103 тысячи рублей. В стоимость входит трехразовое питание по системе «все включено» и двухразовый перекус в течение дня, анимационные мероприятия, детская комната с воспитателем, зонтики и шезлонги, открытый и закрытый бассейны с пресной водой, бильярдный зал.

Номера в самом дорогом отеле Крыма — пятизвездочном Mriya Resort на август забронированы почти сплошняком. Заняты оба семейных люкса с видом на море и на сад по цене 88 тысяч рублей за сутки, забронированы выходные в королевском люксе по 192 тысячи за сутки. Начиная с 6 августа забронирована даже «президентская» вилла по 760 тысяч рублей в день. На первые две недели августа занята и «императорская» вилла (площадь 1000 м2), отдых в которой стоит 1 миллион в сутки.



Дозвониться до отдела бронирования и выяснить, на какие даты свободны императорская вилла и королевский люкс в Mriya Resort, «Фонтанка» не смогла — ни один из указанных на сайте телефонов не откликнулся на звонок. Видимо, операторы без остановки оформляют брони.

«Кто хочет работать, тот работает»

В трехзвездочном отеле »Севастополь» в одноименном городе-герое номеров на начало августа не осталось от слова совсем. С середины месяца появляются свободные «стандарты» по цене 7,6 тысяч рублей за сутки, или 60,8 тысяч за 8 ночей. В эту сумму включены завтраки и баня каждый день. Однако своего выхода к морю у этого отеля нет, и гостям придется ходить на городской пляж.



— Свободные номера на июль пока есть, но на День военно-морского флота, с 28 июля по 1 августа, труднее забронировать: возможно только от 3-х ночей по 100% невозвратной предоплате, — рассказала менеджер отдела бронирования «Севастополя» Анна. В целом, говорит Анна, отельеры понимают, что в условиях закрытых границ людям деваться некуда. Пока что судить рано, но в «Севастополе» ожидают высокий спрос на номера.



Нет отбоя от туристов и у тех, кто зарабатывает на обслуживании туристов. К примеру, у Льва Архипова, которые водит пешеходные экскурсии по Новому Свету.



— Самая главная проблема — погода подкачала: нет того яркого солнца, воздух всего +23…+24. На майские, чтоб вам было понятно, я вел экскурсию в 56 человек. Мне пришлось вызвать еще двух экскурсоводов. На июнь — жесткий график, все дни уже расписаны. Загруженность просела из-за самолетов, но люди едут и поездами. Кто хочет работать, тот работает, — уверен экскурсовод.

Бутылка кефира, полбатона

Продукты, говорят местные жители, сначала скакнули в цене, потом упали, и сейчас стоят примерно так же, как и на материке: литр «долгоиграющего» молока и десяток яиц — по 90 рублей, хлеб 20–30 рублей, сахар — 70, где-то 90, туалетная бумага — 350 рублей за 12 рулонов.

Подрос в цене, по данным Росстата, и средний чек в общепите. Если пообедать в ресторане в Крыму в прошлом марте можно было в среднем на 1068 рублей, то в марте этого года приходилось платить больше на 18,5% — 1266 рублей.



В столовых и кафе средний чек чуть меньше, но от года к году становится дороже: в марте прошлого года обед обходился в среднем в 495 рублей, в марте этого — в 578 рублей (+16,8%).

Чуть меньше скакнули цены в ресторанах Севастополя (его Росстат считает отдельно от остального Крыма): в марте прошлого года обед там обходился в 1163 рубля, в марте этого года — в 1181 рубль. Чуть дороже стало обедать и в кафе — 248 рублей в среднем в марте прошлого года против 316 рублей в марте 2022-го.

В санатории — дороже

Хоть отельеры и заявляют, что не повышали цены, у Росстата по этому поводу иное мнение. По данным статистического ведомства, в сравнении с мартом прошлого года стоимость проживания в отелях Крыма от одной до трех звезд выросла примерно на 100 рублей: с 1 тысячи до 1,1 тысячи рублей в однозвездочном и с 2,3 тысячи до 2,4 в трехзвездочном. Чуть больше подросли в цене гостиницы Севастополя — проживание тут стало дороже на 200 рублей: с 0,8 рублей до 1 тысячи в однозвездочных, и с 2,1 тысячи до 2,3 тысячи в трехзвездочных отелях. Подчеркнем — везде речь идет не о каких-то конкретных гостиницах, а именно о «средней температуре по больнице».



Подняли цены и санатории: в крымских здравницах в марте этого года стало дороже на 50 рублей, чем годом ранее. В севастопольских цены выросли существеннее — аж на 600 рублей в среднем с человека: с 2,1 тысячи в марте прошлого года до 2,7 тысячи в марте текущего.

Зато четырех- и пятизвездочные отели, утверждает Росстат, в сравнении с мартом прошлого года цены сбавили, что в Крыму, что в Севастополе: с 2,5 тысяч рублей до 2,3 тысяч.



Любые дороги дороги

Едва ли не половину стоимости отдыха в Крыму составляет оплата проезда. И если поездка на автомобиле предсказуема по цене вне зависимости от месяца путешествия — знай себе, заливай бензин в бак да езжай, — то в случае с поездом впору хвататься за голову.

В начале июня билеты на фирменный поезд «Таврия» начинаются с 1,5 тысячи в плацкартный вагон, на дату публикации текста на сайте РЖД в наличии 170 билетов, в купе — от 3,8 тысячи рублей, в наличии 13 билетов.

На начало июля билетов уже меньше: в плацкартный вагон осталось всего 140, в купе 1 билет, но пока еще они есть по той же цене, что и в июне. На конец июля остались только плацкартные места — 26, по цене от 5,9 тысячи рублей.



В августе начинается: билеты резко взлетают в цене и уже заканчиваются, хотя на дворе еще только май; плацкартный вагон от 4,8 тысячи рублей, и осталось всего 67 мест, в купе от 13,6 тысячи рублей, и в наличии всего 19 мест.

Зато появляется возможность добраться до Симферополя с пересадкой в Краснодаре. Доезжаем до центра Кубани за 5,4 тысяч в плацкартном вагоне (в наличии 9 мест), либо за 6,5 тысяч в купе (в наличии 9 мест), либо за 15,5 тысяч в вагоне СВ (в наличии 4 места). Затем 8 часов дожидаемся нужного поезда и уже едем до Симферополя: в плацкартном вагоне за 1,5 тысячи рублей (в наличии 265 билетов), либо в купе за 3,6 тысяч рублей (в наличии 13 билетов).

Можно добраться сразу до моря прямо на поезде до Феодосии или Севастополя — на фирменной «Таврии», затем автобусом или еще как-то переместиться по побережью до места отдыха. В плацкартный вагон цена билета начинается от 4,6 тысячи рублей, сейчас в наличии 240 мест, в купе — от 11 тысяч, в наличии 71 место.

Так что если вы планируете летом мчаться к морю на полуостров, лучше позаботиться о билетах уже сейчас, пока не началось.



Отдельно стоит сказать про поездку на автомобиле. Неправильно считать, что это намного дешевле поезда. Из Петербурга добираться туда лучше как минимум с одной ночевкой — уже можно заложить расходы на хотя бы придорожный гостевой дом где-то в Воронежской или Ростовской областях. От центра города до центра Ялты навигатор показывает 2550 км, которые, с учетом пробок, он ожидает преодолеть за 27 часов. Но это если ехать по платной дороге. Сайт Росавтодора рассчитывает, что стоимость всех платных участков (в одну сторону) составит 4335 рублей, если ехать в будний день, и 5010 рублей — в выходные.



Ехать бесплатно можно. Но в этом случае навигатор показывает уже 36 часов и 2600 км. При расходе бензина в районе 10 литров на 100 км (а если вы будете гнать на максимально разрешенной скорости по платной трассе, меньше никак не получится), в любом случае выйдет около 260 литров — то есть, 4–5 полных баков. В деньгах — около 13 тысяч рублей. Это в один конец. То есть, примерно как купе на одного пассажира.



Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

