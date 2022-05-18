ИНН в России можно будет получить на портале госуслуг

Государственная дума РФ приняла сразу во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, предоставляющий возможность гражданам получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале «Госуслуги». Закон был инициирован правительством, поправки будут внесены в Налоговый кодекс РФ.
Документ предоставляет возможность физлицам подавать заявление на портале госуслуг с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи. Налоговый орган, в свою очередь, сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет также в электронной форме.
Закон вступит в силу в России с 1 декабря 2022 года.
Напомним, что сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства нужно посетить налоговую инспекцию. После вступления поправок в силу этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.