Россия высылает десятки дипломатов Италии, Испании и Франции

Дипломаты трех европейских государств в качестве ответных мер объявлены в России персонами нон грата, им необходимо покинуть страну. Об этом 18 мая заявили в МИД РФ.
Так, в среду послу Франции в Москве Пьеру Леви, вызванному в российский МИД, был выражен «решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением» Парижа о высылке 41 сотрудника дипучреждений РФ в республике. Ему сообщили, что в ответ РФ высылает 34 французских дипломатов, они должны уехать на родину в двухнедельный срок.
Аналогичные меры приняты в отношении 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генконсульства в Петербурге в ответ на признание персонами нон грата 27 сотрудников российских загранучреждений в королевстве. Об этом в МИД РФ сообщили послу Маркосу Гомесу. Высланные испанцы должны уехать из России в течение недели.
Кроме того, из России будут высланы 24 сотрудника посольства Италии в Москве, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.