    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    7 м/с, с-з

    763мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Россия высылает десятки дипломатов Италии, Испании и Франции

    2278
    16 комментариев

    Дипломаты трех европейских государств в качестве ответных мер объявлены в России персонами нон грата, им необходимо покинуть страну. Об этом 18 мая заявили в МИД РФ.

    Так, в среду послу Франции в Москве Пьеру Леви, вызванному в российский МИД, был выражен «решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением» Парижа о высылке 41 сотрудника дипучреждений РФ в республике. Ему сообщили, что в ответ РФ высылает 34 французских дипломатов, они должны уехать на родину в двухнедельный срок.

    Аналогичные меры приняты в отношении 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генконсульства в Петербурге в ответ на признание персонами нон грата 27 сотрудников российских загранучреждений в королевстве. Об этом в МИД РФ сообщили послу Маркосу Гомесу. Высланные испанцы должны уехать из России в течение недели.

    Кроме того, из России будут высланы 24 сотрудника посольства Италии в Москве, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (16)

    AndrewBarsik
    Не сомневаюсь, что все высланные российские дипломаты счастливы, что возвращаются домой из недружественных стран (где у них была не жизнь, а каторга) . Наверное, они и их семьи от всей души благодарят тех, благодаря кому создалась такая ситуация, что их наконец-то вернули на Родину. Наконец-то они будут жить по-человечески, а не среди загнивающей умирающей Европы.
    Dmitry Antonov
    Это же сколько сейчас в МИДе будет кадрового резерва!
    Денеб
    Десятки дипломатов Италии, Испании и Франции вздохнули с облегчением.....
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close