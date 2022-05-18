Россия высылает десятки дипломатов Италии, Испании и Франции

Дипломаты трех европейских государств в качестве ответных мер объявлены в России персонами нон грата, им необходимо покинуть страну. Об этом 18 мая заявили в МИД РФ.



Так, в среду послу Франции в Москве Пьеру Леви, вызванному в российский МИД, был выражен «решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением» Парижа о высылке 41 сотрудника дипучреждений РФ в республике. Ему сообщили, что в ответ РФ высылает 34 французских дипломатов, они должны уехать на родину в двухнедельный срок.

