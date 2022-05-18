Доля гражданской продукции в производстве Ростеха достигла 45,5%. Там делают КамАЗы, вертолеты и медицинскую технику

Консолидированная чистая прибыль госкорпорации «Ростех» в 2021 году выросла почти на 47 % и составила 163,5 млрд рублей. Об этом 18 мая заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным.



По словам Чемезова, консолидированная выручка госкорпорации увеличилась почти на 10 % и достигла 2 трлн 60 млрд рублей. Доля гражданской продукции в этом показателе составила 45,5 % .

