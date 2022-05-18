Доля гражданской продукции в производстве Ростеха достигла 45,5%. Там делают КамАЗы, вертолеты и медицинскую технику

Консолидированная чистая прибыль госкорпорации «Ростех» в 2021 году выросла почти на
По словам Чемезова, консолидированная выручка госкорпорации увеличилась почти на
«Да. Вы нам ставили задачу достичь к 2030 году 50 процентов. Мы перед собой ставили задачу — к 2025 году, но уже в прошлом году доля гражданской продукции — 45,5 процента», — доложил президенту Чемезов.
По его словам, большие объемы гражданской продукции выпускают КамАЗ и «Вертолёты России», кроме того, производство гражданских самолетов нарастила Объединённая авиастроительная корпорация.
Производит госкорпорация и медицинскую продукцию, в частности, специалисты Ростеха создали магнитотерапевтический аппарат Diathera для лечения и профилактики заболеваний глаз, препарат «КОВИД-глобулин», портативный аппарат ИВЛ «Авента-Вита» (можно использовать в скорой помощи, вертолетах санавиации и в домашних условиях), неонатальный аппарат ИВЛ SLE 6000 для новорожденных, концентратор кислорода Oxipolus.