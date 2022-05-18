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    Доля гражданской продукции в производстве Ростеха достигла 45,5%. Там делают КамАЗы, вертолеты и медицинскую технику

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    Консолидированная чистая прибыль госкорпорации «Ростех» в 2021 году выросла почти на 47 % и составила 163,5 млрд рублей. Об этом 18 мая заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным.

    По словам Чемезова, консолидированная выручка госкорпорации увеличилась почти на 10 % и достигла 2 трлн 60 млрд рублей. Доля гражданской продукции в этом показателе составила 45,5 %.

    «Да. Вы нам ставили задачу достичь к 2030 году 50 процентов. Мы перед собой ставили задачу — к 2025 году, но уже в прошлом году доля гражданской продукции — 45,5 процента», — доложил президенту Чемезов.

    По его словам, большие объемы гражданской продукции выпускают КамАЗ и «Вертолёты России», кроме того, производство гражданских самолетов нарастила Объединённая авиастроительная корпорация.

    Производит госкорпорация и медицинскую продукцию, в частности, специалисты Ростеха создали магнитотерапевтический аппарат Diathera для лечения и профилактики заболеваний глаз, препарат «КОВИД-глобулин», портативный аппарат ИВЛ «Авента-Вита» (можно использовать в скорой помощи, вертолетах санавиации и в домашних условиях), неонатальный аппарат ИВЛ SLE 6000 для новорожденных, концентратор кислорода Oxipolus.

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