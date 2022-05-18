Лосёнка изъяли из природы под Лугой. Ему день от роду, он сам пришёл к людям и пищит в машине

Лосёнок без матери вышел к людям — в деревню Лужского района Ленинградской области. Охотоведы передали его сотрудникам областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
Как сообщает комитет в своём телеграм-канале 18 мая, лосёнку всего один день от роду, у него ещё даже сохранилась пуповина. Почему он остался без матери, неизвестно. Его пришлось изъять из естественной среды обитания и передать на реабилитацию. На видео слышно, как он пищит.
Комитет напоминает любителям природы, что нельзя подбирать и трогать детёнышей диких животных (лосят, косуль, лисят, зайчат и т.д.), а также приближаться к ним.
«Если детёныш находится один, без взрослых животных, это не значит, что он брошен. В силу биологических особенностей взрослые особи диких животных иногда оставляют ненадолго новорожденных детёнышей одних, но затем возвращаются и без труда их находят. Изъятый детёныш, даже если его быстро вернуть обратно, будет брошен и погибнет. Следует также иметь в виду, что при изъятии детёнышей их родители находятся неподалёку, и такие крупные звери, как лось и медведь, защищая своих детенышей, могут быть опасны для жизни людей. Кроме того, если вы не являетесь специалистом, не надо самостоятельно оказывать ветеринарную помощь, если вы обнаружили раненое дикое животное или детёныша дикого животного. Поведение раненого животного может быть агрессивным и непредсказуемым, содержать угрозу для жизни людей», — отмечается в сообщении.
Если вы увидели раненое животное или детёныша на территории Ленобласти, следует позвонить в комитет по телефону 8 (812) 539-50-00.