Лосёнка изъяли из природы под Лугой. Ему день от роду, он сам пришёл к людям и пищит в машине

Лосёнок без матери вышел к людям — в деревню Лужского района Ленинградской области. Охотоведы передали его сотрудникам областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.



Как сообщает комитет в своём телеграм-канале 18 мая, лосёнку всего один день от роду, у него ещё даже сохранилась пуповина. Почему он остался без матери, неизвестно. Его пришлось изъять из естественной среды обитания и передать на реабилитацию. На видео слышно, как он пищит.

