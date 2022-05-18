Пьяный на воде — к беде. Капитан катера завёл пассажиров в запретный Крюков и попался полиции

Транспортная полиция прервала нетрезвый вояж капитана катера по историческому центру. Поездка может обернуться для петербуржца лишением прав.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО 18 мая, маломерное судно в Крюковом канале остановил патруль — катер попался на участке, который закрыт для плавания. Проверка документов у 30-летнего капитана дала понять, что игнорирование городских правил может быть не единственным его прегрешением.

«При проверке документов сотрудники водной полиции заметили у судоводителя признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие опьянения у капитана», — рассказали в ведомстве. Судя по фото, на борту мужчина был не один.

Катер вернули владельцу, управлявший им горожанин получил протокол по статье 11.9 КоАП. За управление судном подшофе он может быть лишён прав сроком на два года. Если повезёт, в качестве наказания заплатит 1,5–2 тысячи штрафа.



Проверить обстоятельства поездки также попросили комитет по транспорту, в перспективе возможен протокол за нарушение городского закона.

