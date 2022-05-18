Сбербанк профинансирует строительство объектов Setl Group на 230 млрд рублей

Холдинг Setl Group и ПАО «Сбербанк» заключили два генеральных соглашения об открытии невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 230 млрд рублей.
Соглашение предусматривает проектное финансирование банком строительства объектов холдинга с использованием эскроу-счетов, а также приобретение земельных участков.
За последние два года c перехода строительной отрасли на работу по эскроу-счетам Сбербанк уже профинансировал строительство 11 жилых и 3 социальных объектов холдинга Setl Group. В ближайшие два месяца в рамках заключенных соглашений стороны планируют совершить первые сделки по проектному финансированию на общую сумму около 40 млрд рублей.