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    Сбербанк профинансирует строительство объектов Setl Group на 230 млрд рублей

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    Холдинг Setl Group и ПАО «Сбербанк» заключили два генеральных соглашения об открытии невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 230 млрд рублей.

    Соглашение предусматривает проектное финансирование банком строительства объектов холдинга с использованием эскроу-счетов, а также приобретение земельных участков.

    За последние два года c перехода строительной отрасли на работу по эскроу-счетам Сбербанк уже профинансировал строительство 11 жилых и 3 социальных объектов холдинга Setl Group. В ближайшие два месяца в рамках заключенных соглашений стороны планируют совершить первые сделки по проектному финансированию на общую сумму около 40 млрд рублей.

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