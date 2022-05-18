    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    7 м/с, с-з

    763мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    «Нет, мы не упоролись». В Шлиссельбурге с дерева спасали белку

    2454
    5 комментариев

    Курьёзная спасательная операция прошла в Шлиссельбурге (Ленинградская область). О ней рассказывает волонтёрский отряд «Кошкиспас» в своём паблике во «ВКонтакте» 18 мая, и выглядит это как сценарий для комического мультфильма.

    ПоделитьсяПоделиться

    Заявка в службу поступила от местных жительниц. Обычно собаки загоняют котов на дерево, а тут кот загнал на дерево белку, и та запуталась в сетке. До прибытия спасателей женщины «честно отгоняли ворон от легкого обеда». Спасатель собирался отпилить ветку, за которую зацепилась сетка с белкой, и затем вызволить животное. Но пока он залезал на дерево, белка сама отцепилась и вместе с сеткой упала на землю. Где её поджидал тот самый кот. Белка в сетке пыталась убежать, но люди оказались быстрее. Поймать её удалось с помощью куртки.

    «Дальнейшее весьма скучно и обыденно. Берем краги, ловим белку, причиняем белке добро, пытаясь не попасть под острые зубы искренней благодарности за спасение, и выпускаем освобожденного от пут узника березы», — рассказывает волонтёр.

    Кадр из видео <a href="https://vk.com/koshkispas" class="io-leave-page _" target="_blank"><br />КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум</a>
    Кадр из видео
    КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    angel of death
    нужно больше деревьев в городе... глядишь и белки с дятлами появятся, а там и совы, которые крыс сожрут...
    Милая +
    Как и зачем сеть оказалась на высокой берёзе?
    Alkaline
    Хм, а ловля сетями вообще законна? Тем более в нерестовый период.

    А откуда на дереве сеть?..
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close