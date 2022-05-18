«Нет, мы не упоролись». В Шлиссельбурге с дерева спасали белку

Курьёзная спасательная операция прошла в Шлиссельбурге (Ленинградская область). О ней рассказывает волонтёрский отряд «Кошкиспас» в своём паблике во «ВКонтакте» 18 мая, и выглядит это как сценарий для комического мультфильма.
Заявка в службу поступила от местных жительниц. Обычно собаки загоняют котов на дерево, а тут кот загнал на дерево белку, и та запуталась в сетке. До прибытия спасателей женщины «честно отгоняли ворон от легкого обеда». Спасатель собирался отпилить ветку, за которую зацепилась сетка с белкой, и затем вызволить животное. Но пока он залезал на дерево, белка сама отцепилась и вместе с сеткой упала на землю. Где её поджидал тот самый кот. Белка в сетке пыталась убежать, но люди оказались быстрее. Поймать её удалось с помощью куртки.
«Дальнейшее весьма скучно и обыденно. Берем краги, ловим белку, причиняем белке добро, пытаясь не попасть под острые зубы искренней благодарности за спасение, и выпускаем освобожденного от пут узника березы», — рассказывает волонтёр.