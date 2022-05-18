    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    7 м/с, с-з

    763мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Игра на выживание в центре Петербурга. Двое с пилой гоняли продавцов по супермаркету и догнали

    11040
    8 комментариев

    ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

    Ночь в супермаркете в центре Петербурга перестала быть томной, когда в торговый зал влетели двое с лучковой пилой. Забег между стеллажами с продуктами 18 мая показала пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу и области.

    Магазин на Суворовском проспекте стал не первым местом, где парочка иностранцев распугивала людей. В предрассветных сумерках с ними не повезло столкнуться прохожему, которого избили и оставили без телефона.

    Следующим под руку им попался сотрудник сетевого супермаркета, который выглянул на крики во дворе и сделал расшумевшимся агрессорам замечание.

    «Ему стали угрожать пилой, а затем избили. Работник попытался укрыться в служебном помещении в магазине, но нападавшие начали преследовать его и забежали в торговый зал, где повредили имущество супермаркета и продолжили вести себя агрессивно», — рассказали в ведомстве.

    Коллеги сотрудника магазина набрали номер экстренной службы и в красках описали бесчинство. На помощь им приехали два наряда вневедомственной охраны. Угомонить парочку удалось только при помощи наручников.

    Обоих приезжих из Средней Азии передали полиции. Инструмент и смартфон у них забрали, последний вернули побитому владельцу.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    Инкогнито2021
    зоопарк
    Klaus_Nesanta
    у них своя спецоперация
    Zet
    Если с пилой бегали, отправить в Магадан лес валить...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close