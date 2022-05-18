Игра на выживание в центре Петербурга. Двое с пилой гоняли продавцов по супермаркету и догнали

Ночь в супермаркете в центре Петербурга перестала быть томной, когда в торговый зал влетели двое с лучковой пилой. Забег между стеллажами с продуктами 18 мая показала пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу и области.



Магазин на Суворовском проспекте стал не первым местом, где парочка иностранцев распугивала людей. В предрассветных сумерках с ними не повезло столкнуться прохожему, которого избили и оставили без телефона.

