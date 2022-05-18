Игра на выживание в центре Петербурга. Двое с пилой гоняли продавцов по супермаркету и догнали

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Ночь в супермаркете в центре Петербурга перестала быть томной, когда в торговый зал влетели двое с лучковой пилой. Забег между стеллажами с продуктами 18 мая показала пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу и области.
Магазин на Суворовском проспекте стал не первым местом, где парочка иностранцев распугивала людей. В предрассветных сумерках с ними не повезло столкнуться прохожему, которого избили и оставили без телефона.
Следующим под руку им попался сотрудник сетевого супермаркета, который выглянул на крики во дворе и сделал расшумевшимся агрессорам замечание.
«Ему стали угрожать пилой, а затем избили. Работник попытался укрыться в служебном помещении в магазине, но нападавшие начали преследовать его и забежали в торговый зал, где повредили имущество супермаркета и продолжили вести себя агрессивно», — рассказали в ведомстве.
Коллеги сотрудника магазина набрали номер экстренной службы и в красках описали бесчинство. На помощь им приехали два наряда вневедомственной охраны. Угомонить парочку удалось только при помощи наручников.
Обоих приезжих из Средней Азии передали полиции. Инструмент и смартфон у них забрали, последний вернули побитому владельцу.