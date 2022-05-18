«Сказал, что не хочет идти домой». Пропавшего в Мурино мальчика нашли в квартире супружеской пары

Ночные поиски восьмилетнего ребёнка во Всеволожском районе Ленобласти закончились неподалёку от его дома в Мурино. В соцсетях писали, что он оказался в компании пьяных мужчин, полиция рассказывает о сердобольной супружеской паре.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 18 мая, накануне в два часа ночи в полицию за помощью обратился 30-летний мужчина с улицы Шувалова, который не дождался из школы восьмилетнего сына.

