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    «Сказал, что не хочет идти домой». Пропавшего в Мурино мальчика нашли в квартире супружеской пары

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    6 комментариев

    Ночные поиски восьмилетнего ребёнка во Всеволожском районе Ленобласти закончились неподалёку от его дома в Мурино. В соцсетях писали, что он оказался в компании пьяных мужчин, полиция рассказывает о сердобольной супружеской паре.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 18 мая, накануне в два часа ночи в полицию за помощью обратился 30-летний мужчина с улицы Шувалова, который не дождался из школы восьмилетнего сына.

    Наутро ориентировка на худощавого кареглазого школьника в серой куртке и сине-белой шапке появилась в группах волонтёров. Поиски свернули после девяти часов утра. В районных пабликах написали, что его нашли в квартире, где было четверо пьяных мужчин.

    По данным полицейского главка, мальчик был на проспекте Шувалова, 27/7, в нескольких минутах от собственного дома. Он гостил у супружеской пары, с которой познакомился накануне.

    «В ходе опроса 50-летней женщины выяснилось, что она увидела мальчика лет восьми, который находился на улице один, он сообщил, что не хочет идти домой, после чего женщина пригласила его к себе. Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось», — рассказали в ведомстве.

    Родители ребёнка получили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию сына (5.35 КоАП).

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    Комментарии (6)

    263836471
    Всё неплохо закончилось - для этой ситуации!
    Laska77
    общительный мальчуган. В притоне ему комфортней, чем дома с родителями. Ох хлебнут его родители когда дитенок подрастет, это еще цветочки, звоночек, что с парнем не то что-то.
    ӦВВӦ
    50 лет, а мозгов нет
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