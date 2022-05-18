Победитель велогонки в Италии выстрелил пробкой от шампанского себе в глаз. Теперь он пропустит следующий этап

Неожиданной травмой обернулось для велогонщика Биньяма Гирмая из Эритреи празднование победы на 10-м этапе гонки «Джиро д’Италия». Открывая на пьедестале бутылку шампанского, он выстрелил пробкой себе в глаз. Момент попал в трансляцию.
Как пишет издание La Gazzetta dello Sport, серьезной травмы удалось избежать, однако в команде Биньяма Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux приняли решение поберечь спортсмена и пропустить следующий этап гонки. Биньям Гирмай стал первым в истории темнокожим победителем этапа «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия» входит в программу Гранд-тура — самого престижного вида соревнований в шоссейном велоспорте — вместе с «Тур де Франс» и «Вуэльтой».