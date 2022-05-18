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    Победитель велогонки в Италии выстрелил пробкой от шампанского себе в глаз. Теперь он пропустит следующий этап

    1329
    2 комментария

    Неожиданной травмой обернулось для велогонщика Биньяма Гирмая из Эритреи празднование победы на 10-м этапе гонки «Джиро д’Италия». Открывая на пьедестале бутылку шампанского, он выстрелил пробкой себе в глаз. Момент попал в трансляцию.

    Как пишет издание La Gazzetta dello Sport, серьезной травмы удалось избежать, однако в команде Биньяма Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux приняли решение поберечь спортсмена и пропустить следующий этап гонки. Биньям Гирмай стал первым в истории темнокожим победителем этапа «Джиро д’Италия».

    «Джиро д’Италия» входит в программу Гранд-тура — самого престижного вида соревнований в шоссейном велоспорте — вместе с «Тур де Франс» и «Вуэльтой».

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    Комментарии (2)

    Laska77
    с пальмы только слез? Шампанское открывают наклонив под 45 градусов, тогда и пробка не вылетит и не выльется, если конечно, перед этим не трясти.
    Avs7153
    Вилкой в глаз или в опу раз?
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