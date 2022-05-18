Житель Гражданки выстрелил в лицо соседу. На видео младенец и «Пионер»

Житель Калининского района Петербурга уехал на скорой после столкновения с обитателем соседней пятиэтажки. Пока его глазами занимаются врачи, обидчик осваивается в изоляторе. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 мая.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, незадолго до десяти часов вечера 16 мая в полицию поступила информация, что на улице Карпинского дерутся и стреляют. 42-летнего проигравшего у дома № 38 подобрала карета скорой.

По данным «Фонтанки», во вторую горбольницу его привезли с рваными ранами век и химическим ожогом роговицы. Подозреваемого задержали на следующий день около 12:30. Им оказался 38-летний Марсель, с пострадавшим он живёт в соседних пятиэтажках.

По версии правоохранителей, именно он выстрелил из аэрозольного «Пионера» в лицо оппоненту. МВД показывает запись с камеры парадной на Карпинского, у которой, по всей видимости, не разошлись мужчины. На кадрах двое, у одного из них на руках младенец.



«Пионер» нашли и изъяли. Задержанный встретил утро в изоляторе временного содержания как подозреваемый по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК).

