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    Экономика и санкции

    Никаких дефолтов, заплатим рублями: Силуанов про санкции и падение экономики

    3617
    5 комментариев

    Министр финансов Антон Силуанов исключил дефолт в России. Своим мнением об адаптации российской экономики к условиям санкций он поделился 18 мая на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты».

    По словам Силуанова, Россия не собирается объявлять дефолт по долгу и сможет заплатить в рублях, если будут закрыты западные структуры. Первый шок от введенных санкций для российской экономики прошел, а разумность в финансовой и бюджетной политике позволят выдержать самые сильные ограничения для экономики, считает он.

    «В результате этих мер — и бюджетные правила, и плавающий валютный курс, меры по созданию независимости финансовых институтов — у нас произошло доверие к рублю. У нас объемы вкладов граждан удвоились с 2014 года и сейчас составляют порядка 30 трлн рублей», — цитирует главу Минфина ТАСС.

    При этом, по мнению Силуанова, Россия пока не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения. Хотя смогла создать замену Visa и MasterCard.

    «Да, у нас будет падение экономики. Да, конечно, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения, но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки», — заявил он (цитата по РИА Новости).

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    Комментарии (5)

    Satyr
    А можно так? Я ща бумажек нарежу и в магаз тогда...
    Инкогнито2021
    Что он несет???
    274655793
    Экономика адаптировалась,цены поднялись,пенсии не поднялись,вот и прикольно.
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