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    Минфин ждет от ЦБ дальнейшего снижения ключевой ставки

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    Министерство финансов РФ ждет от Банка России решений о дальнейшем снижении ключевой ставки. Об этом 18 мая в ходе марафона «Новые горизонты» заявил глава ведомства Антон Силуанов, отвечая на вопрос о поддержке малого и среднего бизнеса.

    По словам министра, правительство через корпорацию «МСП» обеспечивает малому и среднему бизнесу гарантийную поддержку. Самым главным условием для помощи он назвал снижение процентных ставок по кредитам.

    «Мы ждем от Центрального банка решений, которые нам всем помогут в развитии бизнеса, а именно — снижения процентной ставки», — сказал Силуанов.

    Он отметил, что ЦБ выделил 500 млрд рублей коммерческим банкам под низкую ставку для кредитования бизнеса.

    Следующее заседание Банка России по ключевой ставке назначено на 10 июня.

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