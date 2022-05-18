Минфин ждет от ЦБ дальнейшего снижения ключевой ставки

Министерство финансов РФ ждет от Банка России решений о дальнейшем снижении ключевой ставки. Об этом 18 мая в ходе марафона «Новые горизонты» заявил глава ведомства Антон Силуанов, отвечая на вопрос о поддержке малого и среднего бизнеса.



По словам министра, правительство через корпорацию «МСП» обеспечивает малому и среднему бизнесу гарантийную поддержку. Самым главным условием для помощи он назвал снижение процентных ставок по кредитам.

