В Москве задержали бойца ММА Асхаба Магомедова по подозрению в вымогательстве у несовершеннолетнего

Скандального бойца ММА Асхаба Магомедова и ещё одного мужчину задержали в Москве по подозрению в вымогательстве. По предварительной информации, их жертвой стал несовершеннолетний.



«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве, при силовой поддержке СОБР «Столица» ГУ Росгвардии по Москве задержаны двое фигурантов 1989 и 1999 года рождения. По месту их жительства проведены обыски», — гласит запись от 18 мая на сайте столичного СКР. Имена задержанных там не указаны, о том, что речь идёт именно о Магомедове, стало известно от источника ТАСС в правоохранительных органах.