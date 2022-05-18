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    В Москве задержали бойца ММА Асхаба Магомедова по подозрению в вымогательстве у несовершеннолетнего

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    11 комментариев

    Скандального бойца ММА Асхаба Магомедова и ещё одного мужчину задержали в Москве по подозрению в вымогательстве. По предварительной информации, их жертвой стал несовершеннолетний.

    «Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве, при силовой поддержке СОБР «Столица» ГУ Росгвардии по Москве задержаны двое фигурантов 1989 и 1999 года рождения. По месту их жительства проведены обыски», — гласит запись от 18 мая на сайте столичного СКР. Имена задержанных там не указаны, о том, что речь идёт именно о Магомедове, стало известно от источника ТАСС в правоохранительных органах.

    По сведениям собеседника агентства, спортсмена задержали в одной из гостиниц Москвы. Заявление в полицию написала мать подростка.

    Как сообщили в СК, не позднее октября 2021-го фигуранты дела вымогали у несовершеннолетнего 600 тыс. рублей. Взамен они пообещали не применять насилие и не распространять позорящие юношу сведения. Воспринимая угрозы реально и опасаясь последствий, молодой человек передал им часть денег.

    В ближайшее время предполагаемым злоумышленникам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    Имя Асхаба Магомедова нередко появляется в СМИ. Накануне медиа сообщали о том, что спортсмен стал участником потасовки с сотрудниками службы безопасности на парковке возле Казанского вокзала в столице. До этого поводом для внимания журналистов стало страшное ДТП, в которое вместе попали Магомедов и блогер Некоглай. В их автомобиль на огромной скорости врезалась каршеринговая машина, водитель которой не пережил столкновения.

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    Комментарии (11)

    Satyr
    Боец ММА в подворотнях с детишек мелочь трясет? Хммм... Даже хохма на ум не идет. И так смешно.
    BorisN
    Он, похоже, из касты неприкосновенных. Всё ему сходит с рук
    hal9000
    Дорогая редакция пожалуйста не называйте такие тела спортсменами..у спортсменов помимо физической подготовки идёт ещё и морально психологическая и умственная..тоесть идёт полная подготовка...ММА эт прост тела..ну как например собак дрессируют бойцовских под...только для боя и рот у них только для еды..они не относятся к спорту вообще никак...этого бойца можно сделать элементарно на химии за пару месяцев...
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