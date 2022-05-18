В Москве задержали бойца ММА Асхаба Магомедова по подозрению в вымогательстве у несовершеннолетнего

Скандального бойца ММА Асхаба Магомедова и ещё одного мужчину задержали в Москве по подозрению в вымогательстве. По предварительной информации, их жертвой стал несовершеннолетний.
«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве, при силовой поддержке СОБР «Столица» ГУ Росгвардии по Москве задержаны двое фигурантов 1989 и 1999 года рождения. По месту их жительства проведены обыски», — гласит запись от 18 мая на сайте столичного СКР. Имена задержанных там не указаны, о том, что речь идёт именно о Магомедове, стало известно от источника ТАСС в правоохранительных органах.
По сведениям собеседника агентства, спортсмена задержали в одной из гостиниц Москвы. Заявление в полицию написала мать подростка.
Как сообщили в СК, не позднее октября 2021-го фигуранты дела вымогали у несовершеннолетнего 600 тыс. рублей. Взамен они пообещали не применять насилие и не распространять позорящие юношу сведения. Воспринимая угрозы реально и опасаясь последствий, молодой человек передал им часть денег.
В ближайшее время предполагаемым злоумышленникам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Имя Асхаба Магомедова нередко появляется в СМИ. Накануне медиа сообщали о том, что спортсмен стал участником потасовки с сотрудниками службы безопасности на парковке возле Казанского вокзала в столице. До этого поводом для внимания журналистов стало страшное ДТП, в которое вместе попали Магомедов и блогер Некоглай. В их автомобиль на огромной скорости врезалась каршеринговая машина, водитель которой не пережил столкновения.