По итогам проверок КСП в Петербурге возбудили 4 уголовных дела

В Петербурге по итогам проверок Контрольно-счетной палаты в 2021 году возбудили четыре уголовных дела. Об этом 18 мая сообщил председатель КСП Константин Желудков в ходе отчета о работе палаты в Заксобрании города.

Прокуратура по итогам работы аудиторов КСП вынесла 52 представления, внесла 5 протестов. 24 должностных лица были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.