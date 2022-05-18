По итогам проверок КСП в Петербурге возбудили 4 уголовных дела

В Петербурге по итогам проверок Контрольно-счетной палаты в 2021 году возбудили четыре уголовных дела. Об этом 18 мая сообщил председатель КСП Константин Желудков в ходе отчета о работе палаты в Заксобрании города.
Прокуратура по итогам работы аудиторов КСП вынесла 52 представления, внесла 5 протестов. 24 должностных лица были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
Желудков добавил, что количество проверок увеличилось вдвое, следствие увеличения объема работы — рост в полтора раза количества выявленных нарушений.
Всего за год аудиторы провели 279 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проверили деятельность 80 учреждений, 10 унитарных предприятий и 2 акционерных обществ, 32 органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также 31 органа госвласти Петербурга.