    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    7 м/с, зап

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    По итогам проверок КСП в Петербурге возбудили 4 уголовных дела

    3283
    1 комментарий

    В Петербурге по итогам проверок Контрольно-счетной палаты в 2021 году возбудили четыре уголовных дела. Об этом 18 мая сообщил председатель КСП Константин Желудков в ходе отчета о работе палаты в Заксобрании города.

    Прокуратура по итогам работы аудиторов КСП вынесла 52 представления, внесла 5 протестов. 24 должностных лица были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

    Желудков добавил, что количество проверок увеличилось вдвое, следствие увеличения объема работы — рост в полтора раза количества выявленных нарушений.

    Всего за год аудиторы провели 279 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проверили деятельность 80 учреждений, 10 унитарных предприятий и 2 акционерных обществ, 32 органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также 31 органа госвласти Петербурга.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний

    close