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    Кадыров рассказал, как нужно мобилизоваться россиянам

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    21 комментарий


    Сейчас необходимость мобилизации в России отсутствует, но россиянам стоит самостоятельно мобилизоваться вокруг главы государства. Об этом 18 мая заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

    «Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация [из-за проведения специальной военной операции на Украине]. Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — сказал Кадыров (цитата по ТАСС).

    Также глава Чечни назвал введенные западными странами санкции в отношении него и его семьи смешными, передает ТАСС. Кадыров, по его словам, боится только «санкций Всевышнего» и президента РФ Владимира Путина.

    «Просто хотят напугать нас. Я боюсь санкций Всевышнего и санкций президента страны, остальное всё ерунда», — добавил руководитель Чеченской Республики.

    Слухи о возможности мобилизации в России ходят больше двух месяцев, несмотря на то, что Владимир Путин ранее исключил участие резервистов и солдат срочной службы в специальной военной операции. «Фонтанка» собрала главное, что необходимо знать о мобилизации.

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    Комментарии (21)

    Satyr
    Вот и езжайте на фронта всей честной компанией! И геостратега в первый ряд! Но... Сдается мне, не поедут... Потрыоты, оне такие...
    wbons
    Калашников 7.62 и пару цинков , вещмешок гранат , авансом
    AlexZZZ
    Не говорите что мне делать, и я не буду говорить куда вам идти.
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