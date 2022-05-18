Выстрел в голову — и в овраг. Подозреваемого в убийстве студента петербургского медколледжа задержали через 17 лет

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в гибели петербургского студента, пропавшего в 2004 году. По версии следствия, последний раз живым юношу видели однокурсники, один из них после случившегося пошёл по наклонной. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 мая.

39-летнего жителя Петербурга полицейские взяли под руки два дня назад на улице Жени Егоровой, 12/2. Следователь просили его припомнить учёбу в медицинском колледже №3, а детальнее всего конец 2004 года, когда пропал 21-летний студент.

О том, что молодой человек не вернулся домой и три дня не выходит на связь, сотрудники полиции в декабре того года узнали от его отца. Через полтора месяца прокуратура Красногвардейского района возбудила дело об убийстве, но расследование застопорилось.



В понедельник в преступлении изобличили 39-летнего петербуржца. Следователи полагают, что в конце 2004-го он вместе с двумя однокурсниками и своим ружьём «Рысь-Ф» ездил в Агалатово, где в зарослях расстреливал сначала бутылки, а потом — голову 21-летнего приятеля. От тела избавились, столкнув его в овраг и забросав листьями.

