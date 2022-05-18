Выстрел в голову — и в овраг. Подозреваемого в убийстве студента петербургского медколледжа задержали через 17 лет

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в гибели петербургского студента, пропавшего в 2004 году. По версии следствия, последний раз живым юношу видели однокурсники, один из них после случившегося пошёл по наклонной. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 мая.
39-летнего жителя Петербурга полицейские взяли под руки два дня назад на улице Жени Егоровой, 12/2. Следователь просили его припомнить учёбу в медицинском колледже №3, а детальнее всего конец 2004 года, когда пропал 21-летний студент.
О том, что молодой человек не вернулся домой и три дня не выходит на связь, сотрудники полиции в декабре того года узнали от его отца. Через полтора месяца прокуратура Красногвардейского района возбудила дело об убийстве, но расследование застопорилось.
В понедельник в преступлении изобличили 39-летнего петербуржца. Следователи полагают, что в конце 2004-го он вместе с двумя однокурсниками и своим ружьём «Рысь-Ф» ездил в Агалатово, где в зарослях расстреливал сначала бутылки, а потом — голову 21-летнего приятеля. От тела избавились, столкнув его в овраг и забросав листьями.
Подозреваемый ограничен подпиской о невыезде. Судя по картотеке судов, в 2010 году его приговаривали за убийство, кражу и незаконное хранение оружия. Соседом по скамье подсудимых был однокурсник, который, по версии следствия, помогал прятать труп — ему вменяли укрывательство преступления.
На свободу осуждённый за убийство вышел условно-досрочно. Некоторое время занимался предпринимательством, ухаживал за престарелой бабушкой, а потом попался на пьяной езде, которую квалифицировали по статье 264.1 УК. В мае 2018 года мужчину арестовали за хранение без малого восьми граммов психотропа, Выборгский райсуд назначил ему 3,5 года в колонии строгого режима.