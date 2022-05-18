Власти Петербурга оценили перспективы замещения импорта из «недружественных стран»

Доля импорта из недружественных стран в промышленности Петербурга составляет
По его словам, сейчас город столкнулся с отказами в поставках электронно-компонентной базы, сырья, оснастки и инструментов, но «видит возможности для исправления ситуации». Так, в Петербурге два предприятия прорабатывают возможности по производству необходимых инструментов. Также местные предприятия проводят редизайн печатных плат под электронно-компонентную базу, доступную в дружественных странах. В этом крупным промышленникам помогают малые инновационные предприятия, которые администрация города стремится объединить для большей эффективности работы.
Автопром тоже страдает от отсутствия зарубежной электроники. Городские власти совместно с Минтрансом РФ работают над восстановлением необходимых логистических цепочек для возвращения автозаводов к работе, рассказал глава комитета по промполитике.
Также Кирилл Соловейчик заявил о необходимости заместить 172 жизненно важных лекарства. «Мы сейчас разбиваем по степени готовности наших предприятий к освоению выпуска этой продукции. Здесь у нас большой спектр поддержки, например офсетные контракты — один из таких уже на выходе, на 28 наименований лекарственных препаратов», — сообщил Соловейчик.