Власти Петербурга оценили перспективы замещения импорта из «недружественных стран»

Доля импорта из недружественных стран в промышленности Петербурга составляет 29 % . Такую оценку привел глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

По его словам, сейчас город столкнулся с отказами в поставках электронно-компонентной базы, сырья, оснастки и инструментов, но «видит возможности для исправления ситуации». Так, в Петербурге два предприятия прорабатывают возможности по производству необходимых инструментов. Также местные предприятия проводят редизайн печатных плат под электронно-компонентную базу, доступную в дружественных странах. В этом крупным промышленникам помогают малые инновационные предприятия, которые администрация города стремится объединить для большей эффективности работы.

