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    ФАС проверяет отельеров Петербурга и ищет ценовой сговор

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    4 комментария

    Отельеры Москвы, Подмосковья, Петербурга и Татарстана должны будут отчитаться перед ФАС о стоимости размещения с 15 апреля по 15 мая. Полученные данные могут стать основой для проверки ценового сговора. Об этом 18 мая пишет «Коммерсантъ».

    В распоряжении редакции есть письмо ФАС по Московской области. Источник издания сообщил, что такие же письма разослали антимонопольщики из других крупных регионов.

    Владельцы гостиничного бизнеса должны будут объяснить причины повышения стоимости услуг, а также указать совокупную выручку объектов за год.

    Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников опасается, что проверки создадут дополнительную административную нагрузку на бизнес и могут квалифицироваться как внеплановые.

    «Вряд ли эта проверка даст какие-то результаты. У отелей давно динамическое ценообразование, а в сезон и выходные всегда высокий спрос», — сомневается он.

    Данные о стоимости услуг отельеры должны предоставить до 19 мая. В противном случае им грозит административный штраф до полумиллиона рублей. Если необоснованное повышение цен будет доказано, владельцы бизнеса могут получить оборотный штраф до 15 % выручки.

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    Комментарии (4)

    Две монеты
    Давно пора. СПб в плане туризма - жуткий оверпрайс. Я так понимаю, годами он ориентировался на иностранцев и совершенно оторвался от платёжеспособности россиян. Сколько там стоит съездить на денёк в Петродворец на "ракете"? Один МРОТ? Два? Или 10?
    274870821
    Помню, в 1999 году бензин подорожал за один день в три раза. ФАС до сих пор ищет сговор?
    angel of death
    о да, на фоне роста инфляции и сокращения реальных доходов у населения, повысить цены - это прям такой заговор....
    а ничё, что электричество подорожало, а ничё что зарплату сотрудникам надо индексировать, а ничё что химия для уборки номеров тоже подорожала, и ценник на воду для прачечной меньше НЕ становится... в начале возьмите список расходов, сложите их, а уже потом тявкайте...
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