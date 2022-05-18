ФАС проверяет отельеров Петербурга и ищет ценовой сговор

Отельеры Москвы, Подмосковья, Петербурга и Татарстана должны будут отчитаться перед ФАС о стоимости размещения с 15 апреля по 15 мая. Полученные данные могут стать основой для проверки ценового сговора. Об этом 18 мая пишет «Коммерсантъ».



В распоряжении редакции есть письмо ФАС по Московской области. Источник издания сообщил, что такие же письма разослали антимонопольщики из других крупных регионов.

