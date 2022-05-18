Скорая попала в ДТП на Пискарёвском, оказавшись между двумя особыми водителями — на «Ниве» и «Мерседесе»

ДТП с каретой скорой помощи на севере Петербурга зафиксировал регистратор очевидца. Достроить картину помогает видео из самой скорой.
Об инциденте сообщают 18 мая в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На Пискарёвском проспекте около КАД машина реанимации двигалась со включёнными звуковыми и световыми сигналами. В комментариях пишут, что она везла пациента. Автомобили перед скорой расступались, и она проезжала между рядами. Водитель «Нивы» с номерами Кабардино-Балкарии, как понятно по видео из скорой, ехал в правом ряду, а потом перестроился за ней как за «паровозом».
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
«Нивовод» разогнался и обходил автомобилистов, пока скорой не пришлось затормозить из-за «Мерседеса» — его водитель, несмотря на сирену, решил проскочить вперёд и вывернул прямо перед скорой, то есть подрезал её. Она резко затормозила, а водитель «Нивы» не успел среагировать и ударил её сзади.
«Поток и так нормально ехал. Зачем торопился?» — удивляются в комментариях действиям водителя легковушки.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.