Водителю троллейбуса на площади Труда досталось после замечания о хамской парковке

Парковка там, где нельзя, спровоцировала конфликт между водителем общественного транспорта и автомобилистом в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в Горэлектротрансе 18 мая.



«Водитель троллейбуса сделал замечание автомобилисту, машина которого мешала повороту троллейбуса и была припаркован под запрещающими знаками «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», — рассказали в пресс-службе.

