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    Водителю троллейбуса на площади Труда досталось после замечания о хамской парковке

    2988
    7 комментариев

    Парковка там, где нельзя, спровоцировала конфликт между водителем общественного транспорта и автомобилистом в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в Горэлектротрансе 18 мая.

    «Водитель троллейбуса сделал замечание автомобилисту, машина которого мешала повороту троллейбуса и была припаркован под запрещающими знаками «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», — рассказали в пресс-службе.

    Как уже писала «Фонтанка», автомобилист отстаивал свою правду кулаками. Он успел уехать до приезда сотрудников правоохранительных органов. Скрываться едва ли удастся долго: водитель троллейбуса № 22 запомнил номер машины.

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    Комментарии (7)

    fw252
    хорошее место площадью труда не назовут. Вообще, не раскрыта позиция второй стороны спора. Не окажется ли "свирепый водитель" агрессивной велосипедистихой, которую уронил на бок замечтавшийся водитель троллейбуса?
    274568952
    когда после подобных распусканий рук водятлов будут направлять на освидетельствование к психиатру с последующим запретом управления ТС как источником повышенной опасности то количество подобных "махателей" упадет почти до нуля.
    только никому это не надо, все пузено на самотек.
    161563662
    Хамству нет границ
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