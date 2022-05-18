Петербург меняет свои границы. Город вырастет на 135 га

Площадь Петербурга увеличивается на 135,3 га за счет трех уже существующих по факту искусственных земельных участков в акватории Финского залива.
Соответствующий законопроект 18 мая парламент города единогласно принял в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
Первый участок площадью 165,8 тыс. кв. м расположен в западной части Крестовского острова — рядом с вестибюлем станции метро «Зенит».
Второй и третий — в юго-западной части акватории Невской губы Балтийского моря (площадью 962,9 и 224,6 тыс. кв. м), это смежные участки около дамбы. Там создавалась территория для развития порта «Бронка», пояснил представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко.
Участки предназначены для размещения объектов внешнего водного и внутригородского пассажирского и грузового транспорта.
«Данной процедурой мы завершаем оформление земельных участков», — добавил Сухенко.
«Прирост» города изменит также границы и площадь муниципальных образований «Чкаловское» и «город Ломоносов» Петроградского и Петродворцового районов города.