    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    6 м/с, зап

    765мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Петербург меняет свои границы. Город вырастет на 135 га

    8615
    9 комментариев

    Площадь Петербурга увеличивается на 135,3 га за счет трех уже существующих по факту искусственных земельных участков в акватории Финского залива.

    Соответствующий законопроект 18 мая парламент города единогласно принял в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

    Первый участок площадью 165,8 тыс. кв. м расположен в западной части Крестовского острова — рядом с вестибюлем станции метро «Зенит».

    Второй и третий — в юго-западной части акватории Невской губы Балтийского моря (площадью 962,9 и 224,6 тыс. кв. м), это смежные участки около дамбы. Там создавалась территория для развития порта «Бронка», пояснил представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко.

    Участки предназначены для размещения объектов внешнего водного и внутригородского пассажирского и грузового транспорта.

    «Данной процедурой мы завершаем оформление земельных участков», — добавил Сухенко.

    «Прирост» города изменит также границы и площадь муниципальных образований «Чкаловское» и «город Ломоносов» Петроградского и Петродворцового районов города.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    274267578
    Но ведь говорили о том, что дамба на пределе своих возможностей....
    Dud
    Нафига???
    Если вычистить город от всякого-разного рода незарегистрированных, "туристов" и т.п., да ещё проверить "чёрную" сдачу жилья в аренду - и намывать ничего не надо будет.
    1234е6
    когда уж горелово-новогорелово к городу прикрутят... красносельский район города соплей свисает через ломоносовский области...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close