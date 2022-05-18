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    Доллар и евро на Мосбирже пошли вверх

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    5 комментариев

    Рубль слабеет в начале торгов на Московской бирже утром 18 мая.

    Курс доллара к 10:09 вырос до 64 рубля (на 0,63 %), курс евро — до 67,13 рубля.

    Индекс Мосбиржи на открытии торгов рос на 0,57 %, РТС — на 0,56 %.

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    Комментарии (5)

    Кот Ученый
    маааленькая.. но очень приятная новость для либерды))
    Особенно на фоне тягостных сообщений о массовой сдаче в плен нацистов из "Азова")) или навоза...?
    VKuser54628618
    Если верить данным курсам, то новые авто у нас стоят по 50000-70000$
    Васисуалий Лошков
    просто странно,,,,,,,,,,,,,,,,,,нефть растет,газ растет,тут еще эти фантики вверх рванули,,,,,,парадокс
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