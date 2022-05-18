Доллар и евро на Мосбирже пошли вверх

Рубль слабеет в начале торгов на Московской бирже утром 18 мая.
Курс доллара к 10:09 вырос до 64 рубля (на
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Рубль слабеет в начале торгов на Московской бирже утром 18 мая.
Курс доллара к 10:09 вырос до 64 рубля (на
Индекс Мосбиржи на открытии торгов рос на
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