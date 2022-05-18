Годовалый ребёнок под Петербургом погиб, ткнув отвёрткой в розетку

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мальчика в Бокситогорском районе Ленобласти. Сын заводских рабочих играл с инструментами рядом с разъёмом электросетей.
Следствие квалифицировало гибель 15-месячного мальчика по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 мая.
Ребёнка в состоянии клинической смерти скорая увезла накануне около семи часов утра из квартиры в Пикалёво, где он проживал вместе с родителями.
36-летний отец мальчика руководит участком ремонтной службы на заводе, мать работает транспортировщиком.
По предварительным данным, ребёнок получил удар током, засунув в розетку отвёртку, которую подобрал на кухне. Спасти его жизнь не удалось.