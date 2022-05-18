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    Годовалый ребёнок под Петербургом погиб, ткнув отвёрткой в розетку

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    7 комментариев

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мальчика в Бокситогорском районе Ленобласти. Сын заводских рабочих играл с инструментами рядом с разъёмом электросетей.

    Следствие квалифицировало гибель 15-месячного мальчика по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 мая.

    Ребёнка в состоянии клинической смерти скорая увезла накануне около семи часов утра из квартиры в Пикалёво, где он проживал вместе с родителями.

    36-летний отец мальчика руководит участком ремонтной службы на заводе, мать работает транспортировщиком.

    По предварительным данным, ребёнок получил удар током, засунув в розетку отвёртку, которую подобрал на кухне. Спасти его жизнь не удалось.

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    Комментарии (7)

    Dmitry Antonov
    Родители недосмотрели, в таком возрасте детей нельзя выпускать из вида ни на секунду, подвижность у них уже есть, а понимания нет совсем. Максимум, в манеже или кроватке с ограждением ненадолго оставлять. И никаких острых или иных опасных предметов не держать в пределах доступности.
    Васисуалий Лошков
    с ума сойти,,,,бедное дите,,,,
    лысик
    Это возможно, если только розетка открыта(нет декоративной крышки сверху). Просто вставив в розетку отвертку ничего не произойдет.
    Скорее тут целый ряд стечения обстоятельств.
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