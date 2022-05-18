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    В петербургской школе дети отравились принесёнными пятиклассницей таблетками

    1935
    1 комментарий

    Двое учеников школы в Выборгском районе Петербурга вместо уроков оказались в больнице с передозировкой лекарствами.

    Таблетками их угостила одноклассница, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 мая.

    Двенадцатилетнего мальчика и девочку годом младше из пятого класса госпитализировали накануне днём. В детскую больницу имени Филатова оба поступили в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали острое отравление медицинскими препаратами и известили полицию.

    Установлено, что таблетки пятиклассники ели в школе. По предварительным данным, незадолго до часа дня антипсихотическим средством с ними поделилась одноклассница, эффект от рецептурного препарата оказался практически мгновенным.

    Школьники в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних до сих пор не попадали, на учётах они не состоят. Полицейские уже побеседовали с матерью 11-летнего «фармацевта» и вручили ей административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию дочери (5.35 КоАП).

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    Комментарии (1)

    Леонтий
    Скорейшего выздоровления.Но начали рановато.
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