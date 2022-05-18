В петербургской школе дети отравились принесёнными пятиклассницей таблетками

Двое учеников школы в Выборгском районе Петербурга вместо уроков оказались в больнице с передозировкой лекарствами.
Таблетками их угостила одноклассница, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 мая.
Двенадцатилетнего мальчика и девочку годом младше из пятого класса госпитализировали накануне днём. В детскую больницу имени Филатова оба поступили в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали острое отравление медицинскими препаратами и известили полицию.
Установлено, что таблетки пятиклассники ели в школе. По предварительным данным, незадолго до часа дня антипсихотическим средством с ними поделилась одноклассница, эффект от рецептурного препарата оказался практически мгновенным.
Школьники в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних до сих пор не попадали, на учётах они не состоят. Полицейские уже побеседовали с матерью 11-летнего «фармацевта» и вручили ей административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию дочери (5.35 КоАП).