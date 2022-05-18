«Ребёнка мы вытащили из леса». В ДТП в Усть-Илимске двое погибли, пятеро пострадали, «Тойота» выглядит страшно

По предварительным данным областного ГУ МВД , около 8:30 по местному времени на Усть-Илимском шоссе «Мерседес» врезался во встречную «Тойоту Ипсум», а затем столкнулся с «Хондой».

Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Усть-Илимске (Иркутская область) 18 мая.

Погибли две пассажирки «Тойоты» — женщины 41 года и 69 лет. В больницу доставлены, предварительно, из «Тойоты» женщина-водитель, молодая пассажирка и 9-летний ребёнок. Из «Мерседеса» госпитализированы водитель и пассажир.

Мужчина из «Хонды» рассказал, что ехал за «Тойотой» и его машину зацепило. Он добавил, что ребёнок из «Тойоты» от удара вылетел из салона и оказался в лесу.



«Полицейские и представители экстренных служб находятся на месте происшествия. Инспекторами ГИБДД устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося», — отмечается в сообщении полиции.

