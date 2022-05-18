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    Forbes выяснил, что в марте — апреле в России подано рекордное количество заявлений о банкротстве

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    2 комментария

    В России стремительно растет количество желающих пройти процедуру банкротства. В марте — апреле 2022 года в картотеке арбитражных дел России зарегистрировано 62 341 банкротное дело — на 10 000 больше, чем годом ранее, и почти втрое больше, чем за аналогичный период 2020-го, пишет 18 мая Forbes.

    По данным издания, в основном просят признать себя несостоятельными физические лица. Причинами для роста заявлений на банкротство от них эксперты называют снижение доходов, растущую долговую нагрузку и информированность граждан о возможности пройти процедуру.

    В сравнении с аналогичным периодом допандемийного 2019 года количество заявлений о банкротстве российских граждан и компаний, поданных в марте — апреле 2022 года в арбитражные суды России, выросло более чем в три раза.

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    Комментарии (2)

    Piter Russo
    Трамп несколько раз на банкротство подавал, люди в РФ берут с него пример)
    Денеб
    Вспомнилось из Айболита 66: "Это даже хорошо, что пока нам плохо!"....
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