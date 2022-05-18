Forbes выяснил, что в марте — апреле в России подано рекордное количество заявлений о банкротстве

В России стремительно растет количество желающих пройти процедуру банкротства. В марте — апреле 2022 года в картотеке арбитражных дел России зарегистрировано 62 341 банкротное дело — на 10 000 больше, чем годом ранее, и почти втрое больше, чем за аналогичный период 2020-го , пишет 18 мая Forbes.

По данным издания, в основном просят признать себя несостоятельными физические лица. Причинами для роста заявлений на банкротство от них эксперты называют снижение доходов, растущую долговую нагрузку и информированность граждан о возможности пройти процедуру.