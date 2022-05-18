Forbes выяснил, что в марте — апреле в России подано рекордное количество заявлений о банкротстве

В России стремительно растет количество желающих пройти процедуру банкротства. В марте — апреле 2022 года в картотеке арбитражных дел России зарегистрировано
По данным издания, в основном просят признать себя несостоятельными физические лица. Причинами для роста заявлений на банкротство от них эксперты называют снижение доходов, растущую долговую нагрузку и информированность граждан о возможности пройти процедуру.
В сравнении с аналогичным периодом допандемийного 2019 года количество заявлений о банкротстве российских граждан и компаний, поданных в марте — апреле 2022 года в арбитражные суды России, выросло более чем в три раза.